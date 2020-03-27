SPOR Muaythaici baba oğul koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını parkta sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Muaythaici baba oğul koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını parkta sürdürüyor - Son Dakika

SPOR Muaythaici baba oğul koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını parkta sürdürüyor

6 saat önce

Muaythaici baba oğul koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını parkta sürdürüyorYasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında müsabakaların askıya alınmasının ardından, Muaythai Milli Takımlar Başantrenörü Göksel Cingöz ile lisanslı...

Muaythaici baba oğul koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını parkta sürdürüyor

Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında müsabakaların askıya alınmasının ardından, Muaythai Milli Takımlar Başantrenörü Göksel Cingöz ile lisanslı muaythai sporcusu oğlu Ayaz Cingöz, çalışmalarını evlerinin önündeki parkta sürdürüyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, bütün spor branşlarında organizasyonlar askıya alınırken, sporcular çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Muaythai Milli Takımlar Başantrenörü Göksel Cingöz ile lisanslı muaythai sporcusu oğlu Ayaz Cingöz de formda kalmak için çalışmalarına Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan evlerinin önündeki parkta devam ediyor. Baba-oğul parkta koşup, gölge boksu yaparak formlarını korumaya çalışıyor.

'BİREYSEL ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Muaythai Milli Takımlar Başantrenörü Göksel Cingöz, " Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'na Kayseri'den 9 sporcu vardı ve bu yarışlar için hazırlanıyorlardı ama maalesef o da iptal oldu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında spor salonunda yaptığımız antrenmanlarımıza da ara verildi. Ama biz bireysel çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sağlık için spor yapıyoruz. Muaythai Milli Takımlar Başantrenörü olarak 'Evde kal sporda kal' diyorum" ifadelerini kullandı.

'ANTRENMANLARI EVDE SÜRDÜRSÜNLER'

Sporculara da seslenen Göksel Cingöz, "Bireysel antrenmanları evde sürdürsünler. Bu sürecin uzun sürmeyeceğini umut ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızın söylediği gibi 'Dönüşümüz muhteşem olacak'. Bu süreçte de evdeki antrenmanlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Sporcularımıza evde gölge boksu ve kuvvet antrenmanları tavsiye ettik. Performansları belki üst seviyede olmayacak ama en azından formlarını korumak adına bu çalışmaları önerdik" dedi.

'DÖNÜŞÜMÜZ MUHTEŞEM OLACAK'

Yaklaşık 2 senedir muaythai yapan ve bu yıl Kayseri şampiyonu olarak Okullararası Muaythai Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Ayaz Cingöz ise "Müsabakalara 1 gün kala organizasyon iptal oldu. Kilo vermiştim ve şampiyonaya hazırdım. Şimdi babamla antrenman yapıyoruz. Gölge boksu yapıyoruz. Kendi kendimize hazırlanıp formumuzu koruyoruz. Dönüşümüz muhteşem olacak" şeklinde konuştu.

SPOR Muaythaici baba oğul koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını parkta sürdürüyor

Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:22 Kaynak: DHA

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