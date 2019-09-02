Son Dakika Haberleri: Spor müdüründen 'darp edildim' iddiası
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Spor müdüründen 'darp edildim' iddiası

6 saat önce

Dün oynanan Yeni Malatyaspor-Alanyaspor karşılaşmasının ardından Vuslat TV Spor Müdürü Murat Akkaya, Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yanındakiler tarafından darp edildiğini iddia etti.

Spor müdüründen 'darp edildim' iddiası, System.String[]

Dün oynanan Yeni Malatyaspor-Alanyaspor karşılaşmasının ardından Vuslat TV Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Murat Akkaya, Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yanındakiler tarafından darp edildiğini iddia etti.


Konuyla ilgili Selam Medya Gurubundan yapılan yazılı açıklamada, "Spor Müdürümüz Murat Akkaya'ya yapılan saldırı spor ahlakına yakışmayan hal ve hareketler bizleri derinden üzmüştür. Şiddete tamah eden, çözüm olarak gören bir zihniyet sporu anlamamış bir zihniyettir. Şiddet ve kaba kuvvetle hareket eden zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Spor camiası başta olmak üzere basın camiası olarak yaşanan bu menfur olay kabul edilebilir bir durum değildir" ifadelerine yer verildi.


Maç sonrası stadyum dışında Spor Müdürü Murat Akkaya'ya yapılan saldırının haddini aşan bir durum olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Basın mensuplarından kim olursa olsun görevini yapmaktır. Kulüp başkanı olmanız size şiddet ile çözüm bulmanıza imkan vermez. Yapılan bu hareket sadece Murat Akkaya'ya yapılan bir saldırı değildir. Tüm görevini yapmaya çalışan basın mensuplarına yapılan bir harekettir. Spor Müdürümüz Murat Akkaya'ya yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor ve gerekli yasal işlemleri başlattığımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz." - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Murat Akkaya, TV, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:47 Kaynak: İHA
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