Spor muhabirleri Diriliş-2 Gençlik kampında buluştu - Son Dakika

Kocaeli'deki spor muhabirleri lig öncesi kentin spor durumunu değerlendirmek amacıyla Diriliş-2 Gençlik kampında buluştu.

Kocaeli Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından spor muhabirlerine yönelik bir toplantı gerçekleşti. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Samanlı dağlarının eteğinde bulunan Diriliş-2 Gençlik Kamp'ında buluşan spor muhabirleri, Kocaeli'nin spor durumunu değerlendirerek tecrübe paylaşımında bulundu.

Kocaelispor başta olmak üzere yerel ve ulusal spor kulüplerinin geliştirilmesine yönelik gerçekleşen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın, Basın İlan Kurumu Kocaeli Başkanı Hayri Başer, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kocaeli Temsilcisi Metin Karan, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, ve Kağıtspor Başkanı Ali Yeşildal katılım gösterdi.

Toplantıda konuşan Türkiye Spor Yazarları Derneği Kocaeli temsilcisi Metin Karan, Kocaelispor'un başarılı olması tüm kenti olumlu etkileyeceğini söyleyerek, "Oksijenin bol olduğu bir ortamda yeni sezona hazırlık kampı gibi bir arada olmalarının yararlı olacağını düşünerek Diriliş-2 Kamp'ında böyle bir organizasyon yaptık. Kocaeli'yi temsil eden Kocaelispor'un Süper Lig'de olması kentin marka değerini yükseltecektir. Süper Lig'de olursak kent, kentin esnafı ve gazeteci kazanacaktır" dedi.

Kocaeli Basın İlan Kurumu Başkanı Hayri Başer ise yeni yetişen neslin habere bakış açısının ve gazeteciliğin temelinin önemli olduğuna değinerek, "Yeni yetişen muhabir neslinin çok yönlülüğe dikkat etmesi lazım. Haberin analizi, yorumu ve izlenimi büyük önem arz ediyor. Bu tür disiplinleri de bilerek gazetecilerin yetişmesinde fayda var diye düşünüyorum. Haberi her zaman İlişkiler getirir. Özel haber böyle elde edilir.İlişkileri canlı tuttuğunuz zaman haber size gelmeye başlar" diye konuştu. - KOCAELİ