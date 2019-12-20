Spor muhammed ali temel kayserispor düşmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor muhammed ali temel kayserispor düşmeyecek - Son Dakika

Spor muhammed ali temel kayserispor düşmeyecek

6 saat önce

SPOR Muhammed Ali Temel Kayserispor düşmeyecekFenerbahçe dost, kardeş bir kulübümüzKaan ÜLKER - Olgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) -İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, Bu takım düşmeyecek.

SPOR Muhammed Ali Temel Kayserispor düşmeyecek

Fenerbahçe dost, kardeş bir kulübümüz

Kaan ÜLKER - Olgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) -

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, Bu takım düşmeyecek. Şehir inanıyor, taraftar inanıyor, yönetim kurulu ve futbolcularımız inanıyor. Yeni transferlerimizle de inşallah bunu başaracak güçteyiz dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi olan Kayserispor'da, yönetim kurulu üyesi Muhammed Ali Temel, kura çekimleri sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası'nın daha önce sahibi olduklarını hatırlatan Temel, Kayserispor biliyorsunuz 2008 Türkiye Kupası şampiyonu. Müzemizde kupamız var, hedefimiz bir kupa daha müzemize koymak. Kulüp, taraftar ve futbolcularımız ellerinden gelen gayreti gösterecek. Burada önemli olan dostluk ve centilmenlik içerisinde bir karşılaşma olması. Fenerbahçe dost, kardeş bir kulübümüz. İnşallah güzel müsabakalar olacaktır ve tur atlayan taraf olmak istiyoruz. Bunu da başaracak bir oyun ortaya koyacağız diye konuştu.

KAYSERİSPOR İSTEDİĞİMİZ, ÖZLEDİĞİMİZ ÇIKIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK

Temel ayrıca, Kayserispor istediğimiz, özlediğimiz çıkışını gerçekleştirecek diyerek, Berna başkanımızın önderliğinde yönetim kurulumuz gereken çalışmaları yapmakta. Kayserisporumuza yakışan, formayı hak eden ve mücadele eden futbolcularımız var. Yeni transferlerle de kadromuz güçlenecek ve özlediğimiz, istediğimiz yerde ligi bitireceğiz. Bu takım düşmeyecek. Şehir inanıyor, taraftar inanıyor, yönetim kurulu ve futbolcularımız inanıyor. Yeni transferlerimizle de inşallah bunu başaracak güçteyiz ifadelerini kullandı.

Spor muhammed ali temel kayserispor düşmeyecek

Muhammed Ali, Kayserispor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:24 Kaynak: DHA
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