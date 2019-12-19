Spor muhammed emin sarıkaya: bu sene şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum - Son Dakika
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Spor muhammed emin sarıkaya: bu sene şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum

6 saat önce

Muhammed Emin Sarıkaya: Bu sene şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum"Okan hoca bana her türlü ilgiyi gösteriyor""Ligde 2-3 senedir şampiyonluğu hak ediyoruz ama alamıyoruz""UEFA'da gelebilecek en zor takım geldi"İbrahim ALİOĞLU ' Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) ' Medipol Başakşehir'in genç...

Muhammed Emin Sarıkaya: Bu sene şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum

"Okan hoca bana her türlü ilgiyi gösteriyor"

"Ligde 2-3 senedir şampiyonluğu hak ediyoruz ama alamıyoruz"

"UEFA'da gelebilecek en zor takım geldi"

İbrahim ALİOĞLU ' Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) ' Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya, "Ligde de 2-3 senedir şampiyonluğu hak ediyoruz ama alamıyoruz. İnşallah bu sene alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında sahasında Hekimoğlu Trabzon'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Medipol Başakşehir'de genç oyuncu Muhammed Emin Sarıkaya, maç sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Turu geçtikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Sarıkaya, Bugün Başakşehir formasıyla ilk 11'de 2'nci maçım. İlk maçı çok zor bir sahada oynamıştık. Bugün her şey güzeldi, skoru aldık" diye konuştu.

"OKAN HOCA BANA HER TÜRLÜ İLGİYİ GÖSTERİYOR"

Okan Buruk'un geldiği günden bu yana kendisine çok değer verdiğinin altını çizen genç oyuncu, "Okan hoca, Türk futbolu için çok değerli. Geldiğimden beri bana her türlü ilgiyi sağlıyor. Her şeyi öğretmeye çalışıyor, hiçbir zaman yalnız bırakmıyor bizi. 17 yaşındayım ve bana bu kulüp altında şans verdiği için hem kendisine hem de bütün Başakşehir kulübüne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"LİGDE 2-3 SENEDİR ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZ AMA ALAMIYORUZ"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değinen Sarıkaya, "Ligde de 2-3 senedir şampiyonluğu hak ediyoruz ama alamıyoruz. İnşallah bu sene alacağımızı düşünüyorum, takımımız çok kaliteli. Ben de o kaliteli oyunculardan her gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Önümde Caiçara gibi çok değerli bir oyuncu var, onu bana bir şeyler öğretsin diye sürekli sıkıştırıyorum" şeklinde konuştu.

"UEFA'DA GELEBİLECEK EN ZOR TAKIM GELDİ"

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştikleri Sporting CP takımını da değerlendiren Muhammed Emin Sarıkaya, "Bana göre çok zor bir takım, gelebilecek en zor takım geldi diyebilirim. Biz de iyi bir takımız. İyi bir ekip olduğumuzu Almanya'da da gösterdik, ligde de gösteriyoruz. Lizbon'u da yenip yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Spor muhammed emin sarıkaya: bu sene şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum

Muhammed Emin, Başakşehir, Sarıkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:53 Kaynak: DHA
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