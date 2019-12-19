Spor muhammet arslantaş: hedefimiz üç kulvarda da şampiyonluk - Son Dakika
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Spor muhammet arslantaş: hedefimiz üç kulvarda da şampiyonluk

6 saat önce

Muhammet Arslantaş: Hedefimiz üç kulvarda da şampiyonluk"Bugün benim için özel bir gün""Okan hoca çok değerli bir teknik adam"İbrahim ALİOĞLU ' Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) ' Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Muhammet Arslantaş, "Üç kulvarda da yarışımıza devam ediyoruz.

Muhammet Arslantaş: Hedefimiz üç kulvarda da şampiyonluk

"Bugün benim için özel bir gün"

"Okan hoca çok değerli bir teknik adam"

İbrahim ALİOĞLU ' Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) ' Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Muhammet Arslantaş, "Üç kulvarda da yarışımıza devam ediyoruz. Hedefimiz, üç kulvarda da şampiyonluk. Umarım dilediğimiz gibi olur" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında sahasında Hekimoğlu Trabzon'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Medipol Başakşehir'de genç forvet oyuncusu Muhammet Arslantaş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Üç kulvarda da şampiyonluk hedeflediklerini söyleyen Arslantaş, "Zor bir maçtı. Skor avantajı bizdeydi. Skoru bularak maçı kazandık. Bütün abilerimin ayaklarına sağlık. Bana bu şansı veren Okan hoca ve ekibine teşekkür ederim. Üç kulvarda da yarışımıza devam ediyoruz. Hedefimiz, üç kulvarda da şampiyonluk. Umarım dilediğimiz gibi olur" diye konuştu.

"BUGÜN BENİM İÇİN ÖZEL BİR GÜN"

Kariyerinin ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan genç oyuncu, "Bugün benim içi ayrı, özel bir gün. Kariyerimin ilk golünü attım, çok mutluyum. Penaltıyı kullanmama izin verdileri için abilerime çok teşekkür ediyorum. Gol attığım için ve turu geçtiğimiz için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"OKAN HOCA ÇOK DEĞERLİ BİR TEKNİK ADAM"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk için övgü dolu ifadeler kullanan Arslantaş, "Okan hoca gerçekten çok değerli bir teknik adam. Bizi çok iyi çalıştırıyor, çok iyi hazırlıyor maçlara. İyi gidiyoruz, inşallah bu sene üç yıldır kıyısından döndüğümüz şampiyonluğu yakalarız. İnşallah bu sene şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Sporting CP eşleşmesiyle ilgili görüşlerini de paylaşan Muhammet Arslantaş, "Kolay maç yok, bütün rakipler zor. Biz kendimiz gibi oynadığımız sürece yenemeyeceğimiz bir takım yok" açıklamasında bulundu.

Spor muhammet arslantaş: hedefimiz üç kulvarda da şampiyonluk

Türkiye Kupası, Başakşehir, Trabzon, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:56 Kaynak: DHA
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