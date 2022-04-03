SPOR Murat Fırat Hedefim dünya şampiyonluğu - Son Dakika

Otobüslerde Ümit Özdağ'ı küplere bindiren yazı: Böyle rezalet olur mu?

SPOR Murat Fırat Hedefim dünya şampiyonluğu

Ercan ATA BUDAPEŞTE (Macaristan), (DHA) - Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına konuşan Fırat, kendisi için zorlu bir müsabaka olduğunu ifade ederek, Ülkeme altın madalya kazandırdım, şükürler olsun rabbime. Herkese teşekkür ediyorum. Hedefim dünya şampiyonluğu. Beni yetiştiren hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Madalyam beni destekleyen herkese armağan olsun dedi.