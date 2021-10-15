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SPOR Murat Şahin: Bugün kendimize yakışmayan bir oyun sergiledik - Son Dakika

SPOR Murat Şahin: Bugün kendimize yakışmayan bir oyun sergiledik

15.10.2021 23:06

Murat Şahin: Bugün kendimize yakışmayan bir oyun sergiledik'Kötü oyunu da mağlubiyeti de başka nedenlere bağlayamayız'Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, 'Biz oyuncu grubumuza inanıyoruz, atlatamayacak bir kadromuz yok.

Murat Şahin: Bugün kendimize yakışmayan bir oyun sergiledik

'Kötü oyunu da mağlubiyeti de başka nedenlere bağlayamayız'

Buse Nur ARSLANOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, 'Biz oyuncu grubumuza inanıyoruz, atlatamayacak bir kadromuz yok. Daha önce de böyle mağlubiyetler aldık, bu durumdan çabuk çıkıp önümüze bakacağız. Bu 20 günlük periyoda hazırız. Bugün kendimize yakışmayan bir oyun sergiledik' dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin maçı değerlendirdi. Beşiktaş'ın ilk yarı sergilediği futboldan memnun olmadığını belirten Şahin, 'İlk yarı iyi oynadığımızı düşünmüyoruz, daha iyi oynamamız gerekiyordu. Saha ıslanmasını bahane gösteremeyiz. bu seviyenin futbolcularının kötü oyununu buna bağlayamayız. Zaman zaman böyle oyunlar olabiliyor, o kötü günlerden biri de buydu ama bunu sahaya bağlayamayız' ifadelerini kullandı.

'KÖTÜ OYUNU DA MAĞLUBİYETİ DE BAŞKA NEDENLERE BAĞLAYAMAYIZ'

Tartışmalı pozisyonları izleyemediklerini söyleyen Şahin, 'Çok net izlemedik iki pozisyonu ama resimlerle baktığımda görüntü penaltı gibi duruyor. Bu sezon böyle durumlarla çok fazla karşılaşıyoruz. İzledikten sonra tekrar konuşuruz ama kazandığımız penaltı çok netti. Ancak kötü oyunu da mağlubiyeti de başka nedenlere bağlayamayız' şeklinde konuştu.

'BUGÜN KENDİMİZE YAKIŞMAYAN BİR OYUN SERGİLEDİK'

'Bugüne kadar özellikle milli maç öncesi ve milli aradan sonra ciddi anlamda sakatlıklar yaşadık' diyen Şahin, 'Haliyle beraber oynayan takımlar ritim yakalar, bizde çok sakat olunca bunların form tutması da belli bir süre alıyor tabii böyle şeyleri zaman zaman da yaşarsınız. Ama biz oyuncu grubumuza inanıyoruz, atlatamayacak bir kadromuz yok. Daha önce de böyle mağlubiyetler aldık, bu durumdan çabuk çıkıp önümüze bakacağız. Bu 20 günlük periyoda hazırız. Bugün kendimize yakışmayan bir oyun sergiledik. Özellikle 1-1'den sonra o kadar kolay goller yemememiz lazımdı; psikolojik üstünlüğü de ele almışken. Ama bu demek değil ki önümüzdeki maçlarda da bu sorun devam edecek. Sadece bu maçı kaybettik, önümüzde bir Lizbon bir de Galatasaray maçı var ve onlardan en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız' dedi.

Son olarak sakatların durumuyla ilgili de bilgi veren Şahin sözlerini şu şekilde noktaladı:

'Pjanic ve Kenan yarın takımla birlikte çalışacaklar. Salı günü oynayıp oynamayacaklarını ise hocamız antrenman durumuna, fiziklerine bakarak karar verecek.?

SPOR Murat Şahin: Bugün kendimize yakışmayan bir oyun sergiledik
SPOR Murat Şahin: Bugün kendimize yakışmayan bir oyun sergiledik
SPOR Murat Şahin: Bugün kendimize yakışmayan bir oyun sergiledik
SPOR Murat Şahin: Bugün kendimize yakışmayan bir oyun sergiledik

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Murat Şahin: Bugün kendimize yakışmayan bir oyun sergiledik - Son Dakika


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