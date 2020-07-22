SPOR Muratpaşa Belediyespor, Güver Uçurumu yönetiminde hazırlıklara başladı - Son Dakika

SPOR Muratpaşa Belediyespor, Güver Uçurumu yönetiminde hazırlıklara başladı

SPOR Muratpaşa Belediyespor, Güver Uçurumu yönetiminde hazırlıklara başladıVIDEO YOKANTALYA,(DHA) - Türkiye'yi bu yıl EHF Avrupa Ligi'nde temsil edecek Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

SPOR Muratpaşa Belediye spor, Güver Uçurumu yönetiminde hazırlıklara başladı

VIDEO YOK

ANTALYA,(DHA) - Türkiye'yi bu yıl EHF Avrupa Ligi'nde temsil edecek Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sezonun ilk antrenmanı için Düzlerçamı Milli Parkı Güver Uçurumu'nda bir araya gelen takım kros antrenmanı yaparken, antrenör Sertan Sarpaş, Çok isteyen, mücadele eden, kuvvetli ve sert savunma yapan bir takım hedefliyoruz dedi.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 27 Eylül'de başlaması planlanan Kadınlar Hentbol Süper Ligi hazırlıkları için bir araya geldi. Antrenör Sertan Sarpaş yönetimindeki takım, ilk antrenman için Düzlerçamı Milli Parkı içinde bulunan Güver Uçurumu'nu tercih etti. Paşanın Melekleri, toprak zeminde kros antrenmanı yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir bir araya gelemeyen takımda oyuncuların neşesi dikkati çekti.

Yeni sezonu değerlendiren antrenör Sarpaş, yeteneklerine inandıkları genç milli oyuncuları kadroya dahil ettiklerini söyledi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın destek, katkılarıyla önceliklerinin Türk gençlerine güvenerek, inanarak Türk hentboluna yön vermek olduğunu belirten Sarpaş, şunları söyledi

Gelişmiş hentbol ülkeleri ve takımlarında olduğu gibi bir tek kişiyle değil, ekip çalışmasıyla başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Başkanımız Sayın Ümit Uysal, yönetim kurulu üyelerimiz ve Hentbol Şube sorumlumuz Özcan Yılmaz'ın katkılarıyla, bu çerçevede, Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü'yle protokol yaparak gelecekte planlarımızda olan oyuncuların gelişimi ve Antalya hentbolunun birlikteliği için önemli bir adım attık. Ekip çalışması, birleştirici ve bütünleştirici yaklaşımla Antalya ve Türk hentboluna katkı yapmak amacındayız.

KUVVET, SÜRAT, DAYANIKLILIK

Yeni sezon öncesi yardımcı antrenör, kaleci antrenörü, istatistik birimi, diyetisyen, spor psikoloğu ve 4x4 fitness deneyimli performans geliştirme ekibiyle yıllık planlama yaptıklarını kaydeden Sarpaş, Bu konuda tüm yöneticilerimize teşekkür ederim. Üst düzey takımlar da olması gereken bütün birimleri sağladılar dedi.

Muratpaşa Belediyespor'un dönemlik, gelip geçici bir kulüp olmadığını, alt yapısıyla sağlam, bilimsel verilerle çalışan, bütün departmanlarını alt yapıda da kullanan gerçek bir hentbol kulübü olduğunu belirten Sarpaş, Altyapı da tecrübeli iki hocamız çalışacak. Bu sezon amacımız kuvvet, sürat, dayanıklılık ve antrenman saati açısından Avrupa'nın üst düzey takımlarını yakalamak olacak. Çok isteyen, mücadele eden, kuvvetli ve sert savunma yapan bir takım hedefliyoruz diye konuştu.

GELENLER VE GİDENLER

Muratpaşa Belediyespor, 2020 - 2021 sezonu öncesi Ayşe Dinç, Kristina Graovac, Merve Durdu, Kübra Sarıkaya, Yağmur Toprak, Kezban Güneş, Halise Güneş yollarını ayırırken Gülsüm Güleçyüz, İrem Köseler, Merve Özkaşıkçı, Ayşenur Şenöz, Hatice Özdemir ve Zeynep Ersöz'le sözleşme imzaladı. Muratpaşa Belediyespor, 22 kişilik kadrosuna bir kaleci dahil ederek transfer sezonunu noktalamayı hedefliyor.

YAŞ ORTALAMASI 20

Transferlerin ardından Muratpaşa Belediyespor'un Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele edecek kadrosunun yaş ortalaması 20.2 oldu. Takımın en yaşlı ismi aynı zamanda kaptanlık bandını taşıyan 29 yaşındaki Diğdem Hoşgör olurken kadroda 18 yaşında 9 isim yer aldı. Takıma, ayrıca, uzun yıllar A Milli Takım kalesini başarıyla koruyan Nevzat Hocaoğlu da kaleci antrenörü olarak katıldı.

SPOR Muratpaşa Belediyespor, Güver Uçurumu yönetiminde hazırlıklara başladı

Muratpaşa, Avrupa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 10:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Muratpaşa Belediyespor, Güver Uçurumu yönetiminde hazırlıklara başladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma 'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi         
14:09
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak         
13:13
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mariano, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mariano, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı         
13:13
İnşaat işçilerini öldürüp römorkla götürdükleri ormanlık alana gömdüler İnşaat işçilerini öldürüp römorkla götürdükleri ormanlık alana gömdüler         
13:02
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı         
13:01
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez         
12:49
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı         
12:48
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor         
12:22
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü         
12:22
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı         
12:20
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor         
12:05
Üzerine yıldırım düşen 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky, yeşil sahalara geri döndü Üzerine yıldırım düşen 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky, yeşil sahalara geri döndü         
11:52
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi         
11:40
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti         
11:34
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor         
11:14
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor         
11:09
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi         
11:06
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı 90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
10:47
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi         
10:18
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı         
10:11
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu         
09:43
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü         
09:43
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu 13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
09:33
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler         
09:29
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti         
09:20
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası         
08:53
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor         
08:21
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı         
07:44
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı 1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı         
07:11
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı         
03:35
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı         
19:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 16:58:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Muratpaşa Belediyespor, Güver Uçurumu yönetiminde hazırlıklara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei