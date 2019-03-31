Spor Müsabakası İçin Geldiler, Salonu Savaş Alanına Çevirdiler.

Spor müsabakası için geldiler, salonu savaş alanına çevirdiler... Karaman
'da salon futbolundaki kavga
kamerada
KARAMAN - Karama'nda düzenlenen Türkiye
Liseler Arası Salon Futbolu Turnuvası'nda çıkan kavgada 4 öğrenci yaralandı. Saha içindeki kavga anı seyircilerin cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
21-24 Mart tarihleri arasında Karaman'da düzenlenen Türkiye Liseler Arası Salon Futbolu Turnuvası'na yaşanan kavga damga vurdu.
Edinilen bilgiye göre olay, Karaman Ömer Dinçer
Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Muğla Fethiye
Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
maçının son saniyelerinde meydana geldi.
Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin maçı 3-0 önde götürdüğü sırada, iddiaya göre karşı takım hakemin verdiği bir karara tepki gösterdi. Protesto amaçlı ortaya bırakılan topu, önde olan takımın oyuncusu gol yapınca salonda ortalık aniden karıştı. Kulübede ve tribünde bulunanların sahaya inmesiyle kavga iyice büyüdü. Kavgada Muğla temsilcisinin öğrencilerinden F.S.'nin sağ kolu kırıldı, boynundan yaralandı. Bir diğer öğrenci D.G. burnundan ve yüzünden, G.E. yüzünden, R.T. ise vücudunu çeşitli yerlerinden yaralandı. Fethiye'ye dönen öğrenciler ve öğretmenler kendilerine saldırıyı yapanlardan şikayetçi oldu.