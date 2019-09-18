SPOR Mustafa Cengiz 19.05 olayı kasıtlı, beni kimse bu konuda ikna edemez

Saçmalayan birine yanıt vermeye kalkarsanız siz de saçmalarsınız

Galatasaray taraftarı sağduyuludur

Sinsiliği bırakalım, bunun Türk futboluna yararı olmaz

Falcao'nun gelişi bir tanıtımdır

Serhan TÜRK BRUGGE (DHA) - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 19.05 olayı kasıtlı, beni bu konuda kimse ikna edemez. Hedef saptırmaya yönelik söylemler, Türk futbolunun marka değerine bir şey katmaz, tam tersine zarar verir dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalara ve gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

SAÇMALAYAN BİRİNE YANIT VERMEYE KALKARSANIZ SİZ DE SAÇMALARSINIZ

Gündemlerinde hiç böyle bir açıklama yapmak olmadığını ama buna mecbur kaldıklarını belirten Mustafa Cengiz, Gündemimizde hiç böyle bir şey yoktu. Beni üzen şu var, yine geçen sene Lokomotiv Moskova maçından önce de bunlar oldu, saçma sapan bir bildiri yayınlandı. Şimdi ülkemizi temsilen burada bulunuyoruz. Yine bir takım dolaylı laflar, hangi vizyon içinde bunlar dile getiriliyor, bunları açıklamada zorlanıyorum. Eskilerin bir lafı var, saçmalamanın açıklaması olmaz. Saçmalayan birine karşı siz de yanıt vermeye kalkarsanız, siz de saçmalarsınız. İnsanla, hayvanı ayıran edeptir. Edebimi bozmak istemiyorum, edep içinde kalınmasını istiyorum diye konuştu.

19.05 OLAYI KASITLI BENİ KİMSE BU KONUDA İKNA EDEMEZ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Şampiyonlar Ligi mesajına değinen Cengiz, Ben önce tweeti trol zannettim, öyle bir paylaşımı ancak UEFA atabilir, UEFA'nın atacağı paylaşımı TFF atıyor. Neden Galatasaray'ın ve Türk takımlarının adını zikretmekten TFF imtina ediyor Ben bunu anlamıyorum. Bu olanlara insan hayret eder. Camiaları temsil edecek insanların daha dikkatli olması gerekir. 19.05 olayı kasıtlı, beni bu konuda kimse ikna edemez. Hedef saptırmaya yönelik söylemler, Türk futbolunun marka değerine bir şey katmaz, tam tersine zarar verir şeklinde konuştu.

GALATASARAY TARAFTARI SAĞDUYULUDUR

Galatasaray taraftarının sağduyulu ve sakin olduğunu Avrupa'ya da öğreteceklerini ifade eden Mustafa Cengiz, Brugge Belediye Başkanı ile yemekteydik. Bizim taraftarlar ateşli, sanırım birkaç taraftarımız tutuklanmış. Polis teşkilatının anlamsız hareketleri olmuş. Galatasaray taraftarı sağduyulu ve sakindir, sahaya girmez, benzin istasyonu yakmaz, Avrupa'ya da bunu öğreteceğiz açıklamasında bulundu.

SİNSİLİĞİ BIRAKALIM BUNUN TÜRK FUTBOLUNA YARARI OLMAZ

Fatih Terim'in söylediği 'Maçlar sahada kazanılır, masada kazanılmaz' sözlerine yüzde yüz katıldığını ve buna alınmanın sinsilik olduğunu kaydeden Mustafa Cengiz, Maçlar sahada kazanılır, masada kazanılmaz, hocamızın dediği yüzde yüz doğru. Buna alınmanın bir manası yok. Hakemle uydurulmuş kuralla değil maçlar sahada kazanılır. Ülkemizin gerginlik ateşine kapılmaması gerekir. Sinsiliği bırakalım, bunların Türk futboluna yararı olamaz diye konuştu.

FALCAO'NUN GELİŞİ BİR TANITIMDIR

Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Falcao'nun gelmesinin önemli olduğunu ifade eden Cengiz, Ben oyuncu ve teknik heyetimizin elinden geleni yapacağına inanıyorum. Bir Falcao'nun gelişi, Galatasaray'ı ve Türkiye'yi İstanbul'u' dünya da birinci sıraya taşıdı. Bu bir tanıtımdır. Brugge ile 3 kere oynadık. 1 beraberlik 2 yenilgi almışız.. Falcao'nun ve takımımızın başarılı olmasını istiyoruz. İnşallah güzel bir sonuçla Brugge'den ayrılacağız dedi.