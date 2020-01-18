Spor mustafa cengiz arda konusunda bize intikal etmiş bir şey yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor mustafa cengiz arda konusunda bize intikal etmiş bir şey yok - Son Dakika

Spor mustafa cengiz arda konusunda bize intikal etmiş bir şey yok

6 saat önce

SPOR Mustafa Cengiz Arda konusunda bize intikal etmiş bir şey yokİkinci yarıda tüm yöneticilere, biz de dahil sağduyu diliyorumYaptığımız transfer toplantısında 'A' harfi gündeme gelmediRize maçında yüreğim burkulduMHK'nin yanlış yapanı affetmemesini diliyorumSerhan TÜRK İSTANBUL, (DHA)...

SPOR Mustafa Cengiz Arda konusunda bize intikal etmiş bir şey yok

İkinci yarıda tüm yöneticilere, biz de dahil sağduyu diliyorum

Yaptığımız transfer toplantısında 'A' harfi gündeme gelmedi

Rize maçında yüreğim burkuldu

MHK'nin yanlış yapanı affetmemesini diliyorum

Serhan TÜRK İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda TuranFatih Terim'e sordum. Ayın 2'sinde 4 saat 6 kişi transfer konusunda toplantı yaptık. A harfi gündeme gelmedi. Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni üyeler için düzenlenen berat töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İkinci yarı için tüm futbol camiasına sağduyu çağrısı yapan Mustafa Cengiz, Teknik ve idari kadrolarımız ikinci yarı için en iyi takım düzenini tutmak için gerekeni yapacaktır. Ben bu konuda bir fikir beyan etmem ve müdahale etmem, sorumluluk ve görev teknik heyetindir, tabi nihai sorumluluk bizimdir. Ben ikinci yarının Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim. Futbolun kardeşçe bir yarış olduğunu asla unutmayalım. Kendimiz dahil tüm yöneticilere sağduyulu, hoşgörülü, itidalli davranışlar diliyorum. Futbol için daima güzellikler ve doğruluklar diliyorum. Yenebiliriz, yenilebiliriz. Yensek de, yenilsek de doğru ve dengeli davranmalıyız. Camialar kardeştir, bizi ayıran din, dil, ırk ve sosyal sınıflar değildir. Biz sadece farklı renklere gönül vermiş insanlarız. Her yöneticinin başka bir camia hakkında konuşurken daha sağduyulu olmasını dilerim diye konuştu.

YAPTIĞIMIZ TRANSFER TOPLANTISINDA 'A' HARFİ GÜNDEME GELMEDİ

Arda Turan transferi hakkında çıkan haberlere de yanıt veren Mustafa Cengiz, Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok. Fatih Terim hocam ile 31 Aralık 14.00'te yılbaşı için aradım görüştük. Ben kendisine sordum, 'hocam bize intikal eden bir şey varsa ben size söylerim, bir şey olsa size getiririz. Bana basın mensupları bu konuyu sordu bu yüzden ben de cevap verdim' dedi. Ayın 2'sinde 4 saat 6 kişi transfer konusunda toplantı yaptık. A harfi gündeme gelmedi. Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok. Sosyal medya üzerinden Arda Turan'ı işlemek ne derece doğru bilemiyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Biz bize intikal etmemiş bir konuda ahkam kesmeyiz şeklinde konuştu.

RİZE MAÇINDA YÜREĞİM BURKULDU

Ziraat Türkiye Kupası Çaykur Rizespor maçındaki hakem kararlarına değinen Cengiz, Ben Zekeriya Alp ile hiç görüşmedim, bir kere rastlaştım onun olduğunu fark edince baş selamı verdim. Rize maçında ben orada değildim, basket maçındaydım. Benim yüreğim burkuldu, Galatasaray değil, bu Rize'nin de tersine, lehine olabilirdi. Bu kadar 100 milyonlar harcıyorsunuz, milyonlar televizyon başında, siz orada göz göre göre bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz. Korkmayın, gördüğünüzü çalın, adalet dağıtmaya çalışmayın, dürüst olun. Kendinizce adalet dağıtırsanız o işin içinden çıkamazsınız. Fair-play sadece adil oyun demek değil, mert oyun demektir. Ben hakemlerin çok kötü niyetli olduğuna inanmak istemiyorum. Ben devamlı olarak basireti bağlanan hakemleri istemiyorum. Bu konuda çok dikkatli olmalarını istiyorum. MHK'nin yanlış yapanı affetmemesini diliyor ve istiyorum ifadelerini kullandı.

Spor mustafa cengiz arda konusunda bize intikal etmiş bir şey yok

Mustafa Cengiz, Rize, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması: Bize intikal etmiş bir şey yok
Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öve öve bitiremedi: Hepimiz çok etkilendik Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 22:37:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor mustafa cengiz arda konusunda bize intikal etmiş bir şey yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]