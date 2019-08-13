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SPOR Mustapha Yatabare Hedefim çok gol atmak

52 dakika önce

SPOR Mustapha Yatabare Hedefim çok gol atmakHüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİTSİVAS, (DHA) -SÜPER Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Mustapha Yatabare Hedefim çok gol atmak, System.String[]
SPOR Mustapha Yatabare Hedefim çok gol atmak
Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİTSİVAS, (DHA) -
SÜPER Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekibin Malili golcüsü Mustapha Yatabare açıklamalarda bulundu. Yatabare, Hedefim çok gol atmak, takımıma maçlar kazandırmak ve başarılı olmak? dedi.
Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. İstasyon ve şut çalışmasının ardından futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
'HEDEFİM ÇOK GOL ATMAK'
Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Mustapha Yatabare antrenman sonrası yaptığı açıklamada Beşiktaş maçının çok zor geçeceğini belirterek, Herkes Beşiktaş'ı biliyor. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İyi sonuç almak için her şeyi yapacağız dedi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay ile Atiker Konyaspor'da da beraber çalıştığını ifade eden Malili golcü, Hoca beni çok iyi tanıyor. Sahada benimle ilgili ne yapmak istediğini uygulatıyor. Ben de sahada elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bir öz güven meselesidir. Hoca bana o güveni veriyor. Bende o güveni kırmıyorum diye konuştu. Bu sezon ligdeki hedefinin elinden geldiğince çok gol atmak olduğunu aktaran tecrübeli futbolcu, Hedefim çok gol atmak, takımıma maçlar kazandırmak, başarılı olmak diye konuştu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 02:55 Kaynak: DHA
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