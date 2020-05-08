SPOR N'Sakala Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR N'Sakala Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyor - Son Dakika

SPOR N'Sakala Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyor

6 saat önce

SPOR N'Sakala Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyorİstanbul'dan 3 teklif varFenerbahçe transferinde durum değiştiYeniden takım olarak oynamayı öğrenmeliyizKupa kazanmamız en önemlisiAlanyaspor'da aile gibiyizAlanyaspor'da aile gibiyizBeşiktaş'a gidip...

SPOR N'Sakala Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyor

İstanbul'dan 3 teklif var

Fenerbahçe transferinde durum değişti

Yeniden takım olarak oynamayı öğrenmeliyiz

Kupa kazanmamız en önemlisi

Alanya spor'da aile gibiyiz

Alanyaspor'da aile gibiyiz

Beşiktaş'a gidip gitmeyeceğimi ben de bilmiyorum

Şampiyonlar Ligi'nde veya UEFA Kupası'nda oynamak büyük zevk

40 yaşına kadar oynamak istiyorum

Burcu MUTLU - Engin ANAK ALANYA (Antalya) (DHA) - Aytemiz Alanyaspor'da sözleşmesi bitecek olan ve hangi takıma gideceği en çok merak edilen isimlerden biri olan sol bek Fabrice N'Sakala, hakkında çıkan transfer söylentileri, futbol yaşamındaki hedefleri ve futbola ne zaman veda etmek istediğiyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. N'Sakala sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten transfer teklifi aldığını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol beki Demokratik Kongolu 29 yaşındaki Fabrice N'Sakala, kulüpte bu sezon sözleşmesi biten oyuncular arasında. Özellikle 3 büyüklerin en çok eksikliğini yaşadığı sol bek konusunda birçok kulüp, transfer listesine Alanyasporlu N'Sakala'yı ekledi. Başarılı sol bek 2017-2018 sezonunun başında Belçika'nın Anderlecht takımından transfer edilirken, Alanyaspor'da başarılı bir 3 yıl geçirdi. Özellikle top çalma konusundaki yeteneğiyle rakip takımların ataklarını kesmeyi başaran yetenekli oyuncu, istikrarlı grafiğiyle de büyük takımların transferde radarına girdi.

İSTANBUL'DAN 3 TEKLİF VAR

Koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenirken, Fabrice N'Sakala da diğer takım arkadaşları gibi evde bireysel çalışmalarını sürdürdü. Bireysel çalışma dışında günlerini gitarıyla şarkılar çalıp söyleyerek geçiren N'Sakala, takım arkadaşlarıyla da konsol oyununda futbol maçları yaptı. Koronavirüs süreciyle ertelenen liglerden, evde yaptıkları hazırlıklara, Alanyaspor'dan transfer görüşmelerine kadar tüm ayrıntıları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklayan Fabrice N'Sakala, basına yansımayan bir transfer teklifini daha söyledi.

YENİDEN TAKIM OLARAK OYNAMAYI ÖĞRENMELİYİZ

Aytemiz Alanyaspor, 5 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla 3 grup halinde takım çalışmalarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başlarken, Fabrice N'Sakala evdeki hazırlık süreci ve tekrar takımın birlikte çalışmaya başlamalarının çok iyi olduğunu söyledi ve Bence çok iyi oldu çünkü birlikte yapılan antrenmanlara ara vereli uzun zaman oldu. Yeniden takım olarak oynamayı öğrenmeliyiz çünkü ligler ne zaman başlar bilmiyoruz. Bu nedenle şimdiden hazır olmayı tercih ediyoruz. Ligin daha erken başlayacağını umuyorduk fakat biliyorsunuz güvenli bir şekilde evde kalıyoruz ve şu anda en önemlisi bu. Yine de liglerin başlayacağı için mutluyuz dedi.

KUPA KAZANMAMIZ EN ÖNEMLİSİ

Ara transfer döneminden itibaren adı sık sık Fenerbahçe ile anılan N'Sakala'nın adı şu sıralar Beşiktaş ile de anılırken, transferin en çok konuşulan isimlerinden olacağı düşünülen N'Sakala çıkan haberlerle ilgili, Evet ben de transferim, kulüpler ve para hakkında çok haber görüyorum. Benim için bu iyi bir şey. Bu sene çok iyi çalıştığım anlamına geliyor. Ancak sezon sonuna kadar bu şekilde çalışmaya devam etmek istiyorum. Çünkü şu an kupa kazanmamız en önemlisi. Gerisini ileriki zamanlarda göreceğiz diye konuştu.

ALANYASPOR'DA AİLE GİBİYİZ

30 Haziran'da Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Fabrice N'Sakala, takımla sözleşme uzatma konusunda bazı görüşmeler yaptıklarını ancak koronavirüs süreciyle birlikte görüşmelerin yarım kaldığını söyledi. Hakkında çıkan transfer dedikodularına rağmen takımının gitmesini istemediğini söyleyen N'Sakala, şöyle konuştu Tabii ki Alanyaspor ile sözleşme uzatma konusunda görüştük çünkü bu kulübü seviyorum. Koronavirüs dolayısıyla detayları konuşamadık, her şey durdu, paradan vs. bahsetmedik. Haberlerde gördüm, sanırım büyük takımların beni istemesi çok hoşlarına gitmedi ama bunu anlayabilirim çünkü uzun süredir Alanyaspor'da oynuyorum ve aile gibiyiz. Benim için de buradan ayrılmak zor olur çünkü burada büyük bir hikayem oldu. Ama bakalım hepimiz göreceğiz, sonunda ne olacak kimse bilemez. Dediğim gibi şu anda en önemlisi kupa kazanmak ve sezonu üst sıralarda tamamlamak.

FENERBAHÇE TRANSFERİNDE DURUM DEĞİŞTİ

Hakkında çıkan transfer dedikodularına da değinen N'Sakala, Fenerbahçe seçeneğinin olmadığını ayrıca sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın değil birçok kulübün kendisine teklif götürdüğünü söyledi. Bunların arasında Başakşehir de olduğunu da ifade eden N'Sakala, Evet genelde Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan bahsediyorlar. İsim olarak geçmeyen kulüpler de var mesela Başakşehir beni çok arıyor. İyi bir iletişimdeyiz ama biliyorsunuz ocak ayında Fenerbahçe'den iyi bir teklif aldım fakat şimdi her şey değişti. Aslında nereye gideceğimi düşünmekle çok vakit harcamıyorum çünkü şu anda ilk seçeneğim Alanya. Fakat hırslıyım bu nedenle sezonun sonunda ne olacak göreceğiz. O zaman ne yapacağıma karar vereceğim dedi.

BEŞİKTAŞ'A GİDİP GİTMEYECEĞİMİ BEN DE BİLMİYORUM

Birkaç gün önce Beşiktaş Asbaşkanı ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ'ın telefonla katıldığı bir spor programında N'Sakala ile görüştüklerini ancak henüz bir sonuç olmadığına dair yaptığı açıklama hakkında da konuşan başarılı sol bek, Evet Beşiktaş ile bir görüşmem oldu çünkü Sergen hocayı iyi tanıyorum. Sanırım herkes onu tanır çünkü Alanya'daydı ve konuşmak daha kolay. Benim profilimi, nasıl oynadığımı, düşünce tarzımı beğendiğini söylüyorlar. Benim için bu iyi bir şey çünkü bu büyük bir kulüp, onlara karşı çok saygı duyuyorum. Ama oraya gidip gitmeyeceğimi ben bile bilemiyorum. Şu ana kadar sadece benim ne istediğimi konuştuk ve ben şu anda sezonuma odaklandığımı ve başka bir kulüp hakkında düşünmek istemediğimi söyledim. Ama elbette büyük bir kulüp tarafından aranmak bir zevktir. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Bakalım sonra ne olacak diye konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YA DA UEFA KUPASI'NDA OYNAMAK BÜYÜK ZEVK

Gelecek yıllarla ilgili hedefleri hakkında da konuşan N'Sakala, şunları söyledi Temennim büyük kulüpte oynamak, bunun için o kadar çok çalışıyorum. İlk başta Alanyaspor'un başarısı için Alanyaspor'a geldim. Herkesin Alanya'dan büyük bir kulüp olarak bahsetmesini istedim çünkü benim için büyük bir şehir, burada her şeyimiz var. Yaşam tarzı da mükemmel. Bu yüzden neden olmasın, neden her sene ilk 3 ya da ilk 4'te olmayalım Fakat biraz hırs yapıyoruz, bazı hedeflerimiz var ve evet eğer büyük kulüpte oynayabilsem bu şansı deneyeceğim. Çünkü onlar Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi büyük müsabakalara katılıyorlar. Daha önce Anderlecht'te oynadım ve bu duyguyu biliyorum. ya da taraftarları düşünsek, bu büyük bir sahne. Alanya'da çok iyi taraftarımız olduğunu biliyorum fakat atmosfer farklı. Bu tarz müsabakalarda oynamak büyük bir zevk.

40 YAŞINA KADAR OYNAMAK İSTİYORUM

Henüz 29 yaşında olan başarılı futbolcu vücudu el verdiği ve ciddi bir sakatlık geçirmediği sürece 40 yaşına kadar futbol oynamaya devam etmek istediğini söyledi. N'Sakala, Fransa'da bir arkadaşım var. O, 40 yaşına kadar oynadı. Vücudumun maçların ağırlığını kaldırabilmesi için çok antrenman yapıyorum. 37 yaşıma kadar oynamak istiyorum diyebilirim, Clichy gibi. Bugüne kadar hiç kimse ne kadar devam edeceğini tahmin edemez çünkü bu zor bir şey. Mesela sakatlanabiliriz, çok şey olabilir ve asla ne olacak bilemiyoruz. Bırakmak zorunda olduğumu bana söyleyecekleri ana kadar oynayabilirsem oynarım. Göreceğiz ama 40 yaşına kadar oynamayı umuyorum dedi.

SPOR N'Sakala Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyor

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:36 Kaynak: DHA


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