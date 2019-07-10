SPOR Napoli ile adı geçen Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
1 saat önce
SPOR Napoli ile adı geçen Eljif Elmas, İstanbul'a geldiGenç yıldız, Transferle ilgili bir şey bilmiyorum.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:13 Kaynak: DHA
SPOR Napoli
ile adı geçen Eljif Elmas
, İstanbul
'a geldi Genç
yıldız, Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılacağım dedi
Enver ALAS - İSTANBUL DHA İtalya Serie A
ekibi Napoli'ye transfer olduğu iddia edilen Fenerbahçe
'nin genç yıldızı Eljif Elmas, İstanbul'a geldi. Makedonya
'nın başkenti Üsküp
'ten kalkan uçakla İstanbul'a ulaşan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, burada yaptığı kısa açıklamada, Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılacağım dedi.
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