Son Dakika Haberleri: SPOR Napoli ile adı geçen Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
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SPOR Napoli ile adı geçen Eljif Elmas, İstanbul'a geldi

1 saat önce

SPOR Napoli ile adı geçen Eljif Elmas, İstanbul'a geldiGenç yıldız, Transferle ilgili bir şey bilmiyorum.

SPOR Napoli ile adı geçen Eljif Elmas, İstanbul'a geldi, System.String[]
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SPOR Napoli ile adı geçen Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
Genç yıldız, Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılacağım dedi
Enver ALAS - İSTANBUL DHA
İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olduğu iddia edilen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, İstanbul'a geldi.
Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten kalkan uçakla İstanbul'a ulaşan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, burada yaptığı kısa açıklamada, Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılacağım dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:13 Kaynak: DHA
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