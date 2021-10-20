Nefes kesecek Dünya Kupası heyecanı öncesi son antrenmanlar - Son Dakika

30 ülkeden 250'ye yakın sporcunun pedal çevireceği BMX Dünya Kupası heyecanı için geri sayım başladı. 23-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek BMX Dünya Kupası öncesi takımlar son çalışmalarını yapıyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi de 21 Ekim Perşembe günü saat 19.30'da yapılacak açılış seremonisine hazırlanıyor.

BMX Dünya Kupası heyecanı için geri sayım başladı. 23-31 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek BMX Dünya Kupası için pedallar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde çevrilecek. Şampiyonanın açılış seremonisi ise 21 Ekim Perşembe günü saat 19.30'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak. 30 ülkeden 250'ye yakın bisiklet sporcusunun şampiyonluk için pedal çevireceği BMX Dünya Kupası büyük bir heyecana sahne olacak.

SON ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Bisiklet otoriteleri tarafından dünyanın sayılı bisiklet organizasyonları arasında gösterilen yarışlar öncesinde sporcular son çalışmalarını parkurda gerçekleştiriyor. Avrupa ve dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların yarışacağı BMX Dünya Kupası Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Kısa süre önce Dünya Bisiklet Birliği tarafından Bisiklet Şehri unvanı almaya hak kazanan Sakarya, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyor. Merakla beklenen yarışların yanı sıra Ayçiçeği Bisiklet Vadisi etkinlikler, konserler ve EXPO alanıyla 9 gün boyunca izleyicilere keyif dolu bir ortam sunacak.

(İHA)