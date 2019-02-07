Spor Nehir Geniş Tekvandoda Üçüncü Oldu
47 dakika önce
Nehir Geniş tekvandoda üçüncü oldu (YENİDEN)VIDEO YOKGeniş, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandıNamık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Başkanlık Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Nehir Geniş (13) üçüncü oldu.
Nehir Geniş tekvandoda üçüncü oldu (YENİDEN)
VIDEO YOK
Geniş, bu sonuçla Avrupa
Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı Namık Kemal
KILINÇ/SERİK (Antalya
), (DHA
) -
ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Başkanlık Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Nehir Geniş (13) üçüncü oldu. Belek
Turizm Merkezi'ndeki MaritimPine Beach Otel'de 2 gün süren 4. Dünya Başkanlık Tekvando Şampiyonası'nda, Yıldız Bayanlarda 29 kiloda mücadele eden Nehir Geniş, birinci turda Rus rakibini 9-7, ikinci turda Türk rakibini 15-9 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Rus rakibi ile karşılaşan Nehir Geniş, maçtan 20-3 yenik ayrılarak üçüncü sırada yer aldı. Geniş, bu sonuçla Avrupa Tekvando Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Borsa İst Şirketi MKK'nın sponsor olduğu milli tekvandocu Nehir Geniş, '2018 yılında aynı şampiyonada ikinci olmuştum. Bu turnuvada ise üçüncü oldum. Ülkemi yine Avrupa Şampiyonası'nda temsil edeceğim. Bu kez hedefim altın madalya olacak" dedi.
Geniş'in antrenörü Erdal Erdoğan
ise, "Buradaki amacımız sporcumun ilk üçe girmesiydi. İkinci amacımız bu yıl yapılacak Avrupa Yıldız Bayanlar Tekvando Şampiyonası'nda milli formayı giymekti. Hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan sonraki amacımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:19 Kaynak: DHA
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