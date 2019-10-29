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Spor niğde anadolu fk - antalyaspor maçının ardından

31 dakika önce

Antalyaspor maçının ardındanAli KADI NİĞDE (DHA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Niğde Anadolu FK'yı penaltılarda 3-2 yenerek mutlu olduklarını söyledi.

Antalyaspor maçının ardından

Ali KADI NİĞDE (DHA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Niğde Anadolu FK'yı penaltılarda 3-2 yenerek mutlu olduklarını söyledi. Gol atmak için her şeyi yaptıklarını anlatan Korkmaz, Maalesef gol atmayı beceremedik veya kaçırdık ama sonunda penaltılarda turu geçtik. Hem turu geçtik hem de 2 genç oyuncuyu Halil İbrahim ile Bünyamin'i kazandık. Onların da bugün iyi oyunu bizleri daha da mutlu etti. Artık bundan sonra önümüze bakacağız. Niğde Anadolu genç ve diri bir takım. Gerçi ligde istedikleri yerde değiller, bu genç ve diri takım oynadıkça, daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü gençler oynadıkça tecrübe sahibi oluyor. Tecrübe sahibi oldukça daha da olgunlaşıyorlar. Daha da iyi olacağını düşünüyorum.

ÜST SEVİYEDE MÜCADELE ETTİK

Niğde Anadolu Teknik Direktörü Orhan Alıcı ise Süper Lig ekibine karşı oyuncularının mücadelesinin üst seviyede olduğunu aktardı. Sahanın her bölgesinde rakibe hem hücum hem de savunma anlamında reaksiyonlar gösterdiklerine dikkat çeken Alıcı, Antalyaspor'un güçlü bir ekip olduğunu biliyoruz. Savunmada yapacağımız hücum geçişleriyle etkili olmaya çalıştık, nitekim birkaç tane net pozisyonumuz oldu, değerlendirebilirdik bunları. Tabii ki bu süreç içerisinde daha fazla deneyime ve tecrübeye ihtiyacımız vardı. Antalyaspor'u tebrik ederim, kupada devam edecekler. Biz de ligde kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz. değerlendirmesinde bulundu.

Spor niğde anadolu fk - antalyaspor maçının ardından

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Niğde, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:37 Kaynak: DHA
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