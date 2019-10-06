SPOR Nihat Özdemir Grupta sıralamayı etkileyecek iki maç oynayacağız

Bizim için şu an en önemli karşılaşma, Arnavutluk maçı

Hedefimiz gruptan lider ya da 2'nci sırada çıkmak

İbrahim ALİOĞLU, Serhan TÜRK İSTANBUL, (DHA) -

Nihat Özdemir, Çok önemli iki maçımız var. Grupta sıralamayı etkileyecek iki maç olacak. Önce Arnavutluk daha sonra da Paris'te Fransa ile oynayacağız. Şükrü Saraçoğlu'nda Arnavutluk ile oynayacağımız maç gerçekten çok önemli. Seyirciye çok ihtiyacımız var. Bütün taraftarlardan, Türk Milli Takımı'nı destekleyenlerden stadı doldurmalarını ve maçın başından sonuna kadar takımımızı desteklemelerini arzu ediyoruz dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, milli takımın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Arnavutluk ve Fransa maçları öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Arnavutluk maçının şu anda en önemli karşılaşma olduğunu ifade eden Özdemir, Unutmamamız gerekir ki, çok yakın bir zamanda Andorra maçında 89'uncu dakikada golü bulduk. Seyirci desteği maç boyunca devam ederse bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu grubumuzdaki en önemli maçlardan bir tanesi. Aynı saatte İzlanda ile Fransa oynayacak. O maç da grupta sıralamayı etkileyecek. Daha sonra Paris'e gideceğiz ama dediğim gibi bizim için en önemli karşılaşma, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynayacağımız Arnavutluk maçı. Taraftardan can-ı yürekten destek istiyoruz şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ GRUPTAN LİDER YA DA 2'NCİ SIRADA ÇIKMAK

Fransa ile oynanacak olan mücadeleye de değinen Özdemir, İlk olarak Arnavutluk maçını düşünüyoruz, daha sonraki kademede Fransa maçını düşüneceğiz. Fransa son dünya şampiyonu. Önemli bir rakip. Bizim hedefimiz gruptan lider ya da 2'nci sırada çıkmak. Yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı.