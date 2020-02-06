Spor nihat özdemir kulüplerin çıkarlarını değil, türk futbolunun menfaatini gözettik - Son Dakika

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Spor nihat özdemir kulüplerin çıkarlarını değil, türk futbolunun menfaatini gözettik
6 saat önce
SPOR Nihat Özdemir Kulüplerin çıkarlarını değil, Türk futbolunun menfaatini gözettik (5)
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
SPOR Nihat Özdemir Kulüplerin çıkarlarını değil, Türk futbolunun menfaatini gözettik (5)
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