Spor nihat özdemir kulüplerin çıkarlarını değil, türk futbolunun menfaatini gözettik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor nihat özdemir kulüplerin çıkarlarını değil, türk futbolunun menfaatini gözettik - Son Dakika

Spor nihat özdemir kulüplerin çıkarlarını değil, türk futbolunun menfaatini gözettik

6 saat önce

SPOR Nihat Özdemir Kulüplerin çıkarlarını değil, Türk futbolunun menfaatini gözettik (5)

Spor nihat özdemir kulüplerin çıkarlarını değil, türk futbolunun menfaatini gözettik, System.String[]

SPOR Nihat Özdemir Kulüplerin çıkarlarını değil, Türk futbolunun menfaatini gözettik (5)

Nihat Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nihat Özdemir, Ali Koç ve Mustafa Cengiz'in iddialarına yanıt verdi
Nihat Özdemir: VAR kayıtları açıklanamaz! Beşiktaş'ın itirazları inceleniyor Galatasaray'dan harcama limiti açıklaması: Nihat Özdemir'in açıklamaları yetersiz Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:40:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor nihat özdemir kulüplerin çıkarlarını değil, türk futbolunun menfaatini gözettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]