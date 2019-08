SPOR Nihat Özdemir, MHK Yaz Semineri'nde konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, Yeni sezon ile birlikte; hem sahadaki hakem arkadaşlarımızın hem de VAR'ın başında olan arkadaşlarımızın eğitimlerini artırarak, birbirleriyle uyumlu çalışarak bu sistemde başarılı olacağına yürekten inanıyorum dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri, İstanbul'da düzenlendi. Seminere; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Mehmet Baykan, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Erdem, Mustafa Çağlar ile Mustafa Hacıkerimoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı, kulüp başkanları ile Merhum Doğan Babacan'ın kızı Figen Babacan, torunları Ersin ve Emre Akat katıldı.

NİHAT ÖZDEMİR YENİ DÖNEMDE, BÜTÜN HAKEMLERİMİZ SAHADA, SAHA KENARINDA VE VAR'DA GÖREV YAPACAKLAR

TFF Başkanı Nihat Özdemir seminerin açılış konuşmasında, Türk hakemliğinin unutulmaz ismi Doğan Babacan adına düzenlediğimiz, 2019-2020 Sezonu Merkez Hakem Kurulu seminerimize hoş geldiniz. Bu seminerimiz vesilesiyle; futbolumuza ve hakemlik müessesesine çok değerli katkılarda bulunan, kişiliğiyle örnek olan hakem hocamız Doğan Babacan'ı saygıyla anıyor, Allah'tan bir defa daha rahmet diliyorum. Doğan Babacan, Türk hakemliğinin Batı'ya açılan penceresiydi ve birçok hakemimiz onun izinden gitti. Hakemlik müessesesi yıllar içerisinde çok gelişti ve iyi bir noktaya geldi. Bazı yorumcular Yabancı hakem gelsin gibi açıklamalarda maalesef bulunuyor... Ama Türk hakemliği artık o noktayı çoktan geçti. Başta Cüneyt Çakır kardeşimiz olmak üzere tüm Türk hakemlerimiz, Avrupa'da çok önemli maçlar alarak bunu bize çok rahatlıkla gösterdi. Örneğin bu sezon daha başlamadan hakemlerimiz, Avrupa'da 7 maçta görevlendirildi. Bu tablo UEFA'nın Türk hakemlerine güvendiğinin göstergesi olmuştur. Biz de federasyon olarak, bu güvenin daha da artması için önemli adımlar atıyoruz ve atmaya da devem edeceğiz. Bu sezon öncesinde; iki önemli karara imza attık... Bildiğiniz gibi, Mayıs ayında yapılan talimat değişikliği ile üst klasman hakem sistemine geçmiş bulunuyoruz. Yeni sistemde hakem sayımız 25'ten 43'e yükseltik. Geçen yıl açıkça görüldü ki, dar kadro ile hakemlerimize çok fazla yüklendik. Her hafta maç stresi yaşayan sizler de hiç dinlenme fırsatı bulamadan görevler yaptınız. Ancak yeni oluşturduğumuz geniş kadro ile üzerinizdeki bu baskıyı azaltmayı hedefliyoruz. Yeni dönemde, bütün hakemlerimiz sahada, saha kenarında ve VAR'da görev yapacaklar. ve böylece sorumluluklar paylaşılacak. Bu sistemle arzumuz, hata oranının düşmesi. Hakemlerin daha da az gündeme gelmesi, hakem kararları yerine futbolun konuşulması...

Bir diğer önemli adımımız ise yeni bir Merkez Hakem Kurulu oluşturmak oldu. Yönetim olarak Sayın Zekeriya Alp'e MHK başkanlığı için teklif götürdük. Kendisi bütün nezaketiyle Türk futboluna hizmet için teklifimizi kabul etti. Bu vesile ile Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine teşekkürlerimi Yönetim Kurulu adına sunmak istiyorum. Sayın Zekeriya Alp, çok tecrübeli ve futbolumuzun saygın isimlerinden birisi. Deneyimiyle, birikimiyle Türk hakemliğine geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz. Ben ve yönetim kurulum, Sayın Alp'in önderliğinde iyi bir sezon geçireceğinizden ve daha başarılı olacağınızdan eminiz dedi.

BAŞARI İÇİN BİR ÇOK YENİLİK OLACAK

Yeni MHK'nin başarı için bir çok yenilikleri olacağının altını çizen Başkan Özdemir, Hakem ve gözlemci atamalarının bir yazılımla ve başarı esasıyla yapılacak olması, hakemliğe ödül ve ceza sistemi getirilmesi, Türkiye genelinde hakem ve VAR hakemi taraması yapılması, eski önemli hakemlerimizin scouting ekibi ile genç hakemlerimizi izlemesi, eski futbolcuların hakem olması için kolaylıklar sağlanması inanıyoruz ki Türk hakemliğine kalite getirecek... Değerli hakemlerimiz; adil, tarafsız, eşit kararlar vereceğinize, her zorluğun üstesinden geleceğinize inancımız tamdır. Biz federasyon olarak, sizlerin başarısı için maddi ve manevi her türlü imkanı sağlamaya devam edeceğiz. Bunların başında da VAR sistemi geliyor. VAR gerçekten futbolun seyrini değiştiren önemli bir sistem haline gelmiştir. Riva'da kurmuş olduğumuz VAR merkezi, inanın Avrupa'nın birçok ülkesinde olmayan özelliklere sahip. Tabii önemli olan bu sistemin sizler tarafından en verimli şekilde kullanılması... İlk senemiz pek kolay geçmedi. Ama önemli tecrübeleri kazandık. Özellikle açık ve bariz hatalarda, gözden kaçan ciddi olaylarda başvurulması gereken Video Yardımcı Hakem sistemi, tartışmalı her pozisyon için maalesef kullanıldı. Yeni sezon ile birlikte; hem sahadaki hakem arkadaşlarımızın hem de VAR'ın başında olan arkadaşlarımızın eğitimlerini artırarak, birbirleriyle uyumlu çalışarak bu sistemde başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Merkez Hakem Kurulumuz, VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulayacak. Ayrıca, VAR'la verdiği karar düzeltilse bile, o hakemin notu düşürülecektir. Bu yeni uygulamalar, teknolojinin daha doğru kullanılmasına vesile olacaktır. Çok da çalışarak hata oranını en aza indirmemiz lazım. Bazı kulüplerimiz haklı olarak önemli serzenişlerde bulunmaktadır. Onlara da yürekten saygı duyuyorum. Ancak hakemleri tartışmaların odağında tutmak hiçbir zaman fayda sağlamaz. Türk futbolununun akıbeti için hakemlere mutlaka destek olmamız gerekiyor. Her ne olursa olsun Türk hakemliğimiz saygıyı her zaman hak ediyor. Sevgili hakem kardeşlerim; sizler de her kim olursa olsun, size sahada saygı göstermeyenlere hiçbir zaman tolerans tanımayın. Raporlarınızda, size söylenenleri, yapılanları yazmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Sahada dik ve kararlı durun, standart kararlar verin, cesaretle verdiğiniz kararları uygulayın. Otoritenizi mutlaka koruyun. Sizler doğruları yapın, biz sizlere sahip çıkacak ve daima arkanızda olacağız. Sizlerin bu sezonu en başarılı şekilde tamamlayacağına inanıyorum diye konuştu.

