SPOR Nihat Özdemir ve Ali Koç'tan Filenin Sultanları'na destek mesajı

SPOR Nihat Özdemir ve Ali Koç'tan Filenin Sultanları'na destek mesajıNihat Özdemir: Bir olmak bizim doğamızda varAli Koç: "Başarı bizim doğamızda var"İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 23 Ağustos-8 Eylül arasında...

SPOR Nihat Özdemir ve Ali Koç'tan Filenin Sultanları'na destek mesajı

Nihat Özdemir: Bir olmak bizim doğamızda var

Ali Koç: "Başarı bizim doğamızda var"

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 23 Ağustos-8 Eylül arasında Ankara'da düzenlenecek Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesi A Milli Takım'a destek verdi.

Futbol Federasyonu'nun sitesinden yapılan paylaşımda Nihat Özdemir, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tüm sporseverlerden destek isteyerek, Ankara'daki maçlarda takımın yanında olunması gerektiğini vurguladı.

Nihat Özdemir'in mesajı şöyle:

"Ülkemiz Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Ben de Ankara'da Filenin Sultanları'nın yanında olacağım. İnanıyorum ki takımımız desteğinizi hissettikçe daha iyisini yapmak için güç bulacak. Şampiyonluk için sahaya daha inançlı çıkacak. Destek, dayanışma, bir olmak ve kenetlenmek bizim ülkemizin doğasında var. Tüm sporseverleri bu heyecana ortak olmak için, bu yolu birlikte yürümek için milli takımımızın etrafına kenetlenelim. Haydi milli takımımızı hep beraber destekleyelim. Bir olmak bizim doğamız da var."

ALİ KOÇ: BAŞARI BİZİM DOĞAMIZDA VAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Avrupa şampiyonu olabilmesi için Kadın Milli Voleybol Takımı'nın etrafında birlik olunması ve kenetlenmesi gerektiğini belirtti.

Koç mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası bu sene 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Bu turnuvaya 3'üncü kez ev sahipliği yapıyoruz ve milli takım olarak turnuvaya 13 kez katıldık. En büyük başarımız ikincilik. Bildiğiniz gibi kadınlar voleybol seviyesinde kulüpler bazında ülkemiz Avrupa'nın en kuvvetli kulüplerinden birine sahip. Bu sefer şampiyon olmak adına 14'üncü kez katıldığımız bu turnuvada Filenin Sultanları'nın etrafında kenetlenelim, birleşelim, onları destekleyelim, onlara omuz verelim ve hep beraber takımımızın şampiyonluğa ulaşmasında katkı sağlayalım. Başarı bizim doğamızda var."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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