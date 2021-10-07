SPOR Norveç Milli Takımı, İstanbul'a geldi - Son Dakika

SPOR Norveç Milli Takımı, İstanbul'a geldi

Norveç Milli Takımı, İstanbul'a geldiVIDEO YOKEnver ALAS - -2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında yarın A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Norveç Milli Takımı, İstanbul'a geldi.

Norveç Milli Takımı, İstanbul'a geldi VIDEO YOK Enver ALAS - - 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında yarın A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Norveç Milli Takımı, İstanbul'a geldi. Başkent Oslo'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen konuk takım, daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti. Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ve bir oyuncusu, bugün saat 18.45'te Şükrü Saracoğlu'nda düzenlenecek basın toplantısında konuşacaklar. Norveç Milli Takımı, saat 19.15'te de karşılaşma öncesi son idmanını yapacak.

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