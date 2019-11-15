Son Dakika Haberleri: Spor nuri şahin belki şu anda milli takım kaptanlığı yapıyordum
Son Dakika Güncel Spor nuri şahin belki şu anda milli takım kaptanlığı yapıyordum - Son Dakika

Spor nuri şahin belki şu anda milli takım kaptanlığı yapıyordum

6 saat önce

SPOR Nuri Şahin Belki şu anda milli takım kaptanlığı yapıyordum (2)

Spor nuri şahin belki şu anda milli takım kaptanlığı yapıyordum, System.String[]

SPOR Nuri Şahin Belki şu anda milli takım kaptanlığı yapıyordum (2)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Andorra yolculuğu öncesi konuşan Selim Soydan: Kazanmaya alıştık
Filip Novak 6 hafta sahalardan uzak kalacak Portekiz Milli Takımı, gol anonsunu asker selamıyla verdi! UEFA şimdi ne yapacak? Merih Demiral sosyal medyayı salladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 01:12:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor nuri şahin belki şu anda milli takım kaptanlığı yapıyordum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]