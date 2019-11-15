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Spor nuri şahin belki şu anda milli takım kaptanlığı yapıyordum
6 saat önce
SPOR Nuri Şahin Belki şu anda milli takım kaptanlığı yapıyordum (2)
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:51 Kaynak: DHA
SPOR Nuri Şahin Belki şu anda milli takım kaptanlığı yapıyordum (2)
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