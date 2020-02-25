Spor nursal bilgin'in cenazesi yarın toprağa verilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor nursal bilgin'in cenazesi yarın toprağa verilecek - Son Dakika

Spor nursal bilgin'in cenazesi yarın toprağa verilecek

6 saat önce

SPOR Nursal Bilgin'in cenazesi yarın toprağa verilecekOlgucan KALKAN - Özgür KABAN -Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa, dün saat 2000'de Yukatel Denizlispor'u konuk etti.

SPOR Nursal Bilgin'in cenazesi yarın toprağa verilecek

Olgucan KALKAN - Özgür KABAN -

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa, dün saat 2000'de Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşmanın oynandığı sırada tribünde kalp krizi geçiren Kasımpaşa Kulübü'nün idari yöneticisi Nursal Bilgin, sahaya gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu. Mücadelenin ardından Kasımpaşalı futbolcular, yöneticiler, teknik direktör Fuat Çapa ve heyeti Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Bilgin ailesine başsağlığı dileyen futbolcular, yöneticiler ve teknik heyet, sonrasında hastaneden ayrıldı. Kasımpaşalı birkaç eski futbolcu da taziye için hastaneye gelen isimler arasında yer aldılar.

Öte yandan Kasımpaşa Kulübü'nden alınan bilgiye göre Nursal Bilgin'in cenazesi yarın toprağa verilecek.

Spor nursal bilgin'in cenazesi yarın toprağa verilecek

Denizlispor, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisinden önce oyuncularına verdiği ödev ortaya çıktı
Galatasaray'da Fenerbahçe galibiyet için futbolculara 500 bin euro prim verilecek Fenerbahçeli futbolcuların Galatasaray derbisi isyanı: "Tahrik ettiler" Real Madrid'in izlediği Sörloth, Lionel Messi'yi geride bıraktı

Son Dakika Haberleri
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 17:36:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor nursal bilgin'in cenazesi yarın toprağa verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]