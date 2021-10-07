Nusaybin Belediyespor için dayanışma gecesi düzenlendi - Son Dakika

Mardin'de Nusaybin Belediye spor için yardımlaşma ve dayanışma gecesi düzenlendi.

Bir konaklama tesisinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, ilçede güzel yatırımların yapılmaya devam ettiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Nusaybin Belediyesi iş birliğiyle spor anlamında birçok projeye imza attıklarını bildiren Kayabaşı, Nusaybin'in gençleri, sporcuları ve sporseverleri için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Birçok tesis hizmete aldık. Belediye olarak içerisinde voleybol, futbol ve ilk olacak tenis kortunun yanı sıra birçok salon sporu yapabileceğimiz alanlar oluşturduk. Çok şükür birçok branşta ülke çapında madalya alan sporcularımız var. İnşallah mart ayı gibi yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu bitirmeyi planlıyoruz. Yine Bakanlığımız Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile belediyemiz iş birliğinde 1000 kişilik spor salonu yapılacak. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki; birçok il merkezinde bulunmayan spor salonunu Nusaybin'imize kazandırmış olacağız. İnşallah en yakın zamanda mevcut stadımızı da yenileyeceğiz."

Sporun sadece bir aktiviteden ibaret olmadığına işaret eden Kayabaşı, Nusaybin'in tesisleşme anlamında önemli bir süreci geride bıraktığını aktardı.

Kayabaşı, sporun birleştirici bir güç olduğuna dikkati çekerek, "Spor üzerinde çok yoğun bir şekilde duruyoruz, duracağız, durmaya devam edeceğiz. Sizlerin burada olmasını çok önemsiyorum. Bu adımınızla 'Nusaybin için varım, sporumuzu, sporcumuzu desteklemeye hazırız' mesajını özellikle aldığımı ifade etmek istiyorum. Bu anlamda teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Tekin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca ilçeye kazandırılan tesisler ve Nusaybin Belediyespor ile ilgili bilgi verdi.

Programa, Nusaybin Belediyespor Kulüp Başkanı Necmettin Kardaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve sporseverler katıldı.