Spor obradovic'e yeni sözleşme kapıda - Son Dakika
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Spor obradovic'e yeni sözleşme kapıda

7 saat önce

SPOR Obradovic'e yeni sözleşme kapıdaBirsel Vardarlı Demirmen'in jübilesinde yeni sözleşme için yeşil ışık yakıldıTaraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" akımı, karşılık bulduObradovic: Ali Koç ve Semih Özsoy'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederimAta SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) -...

SPOR Obradovic'e yeni sözleşme kapıda

Birsel Vardarlı Demirmen'in jübilesinde yeni sözleşme için yeşil ışık yakıldı

Taraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" akımı, karşılık buldu

Obradovic: Ali Koç ve Semih Özsoy'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim

Ata SELÇUK/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe'de yönetim, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sözleşmesini uzatmak için kolları sıvadı.

Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla eleştirilerin hedefinde olan Zeljko Obradovic'e sarı lacivertli taraftarların verdiği destek amacına ulaştı. Sırp başantrenörün istifa edeceği söylentilerinin ardından hem sosyal medyada, hem de salonda "Obradovic'e yeni sözleşme" akımını başlatan sarı lacivertli taraftarlara Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da yeşil ışık yaktı. Sarı lacivertli takımın dün ING Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında sahasında TEKSÜT Bandırma ile oynadığı maçta başkan Ali Koç, locasına dönerek, "Obradovic'e yeni sözleşme" şeklinde tezahüratlarla bulunan sarı lacivertli taraftarlara, alkışlarla yanıt vermişti.

BİRSEL VARDARLI DEMİRMEN'İN JÜBİLESİNDE YENİ SÖZLEŞME İÇİN YEŞİL IŞIK YAKILDI

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Bellona Kayseri Basketbol'u konuk ettiği müsabaka öncesinde, Fenerbahçe ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda kaptanlık görevini üstlenen ve geçtiğimiz sezon basketbola veda eden Birsel Vardarlı Demirmen için yapılan jübile törenine başkan Ali Koç ve Zeljko Obradovic de katılım gösterirken, ikilinin bir süre sohbet etmeleri de dikkat çekti. Maçı takip etmek için yan yana oturan Koç ve Obradovic, bir süre sohbet ederek geleceğe yönelik planlar yaptı ve yeni sözleşmeye yeşil ışık yakıldı.

OBRADOVIC: ALİ KOÇ VE SEMİH ÖZSOY'A DESTEKLERİNDEN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

TEKSÜT Bandırma galibiyetinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Obradovic, taraftarların inanılmaz bir destek verdiğini ve onlara en iyisini yapacakları konusunda söz verdiğini söylemişti. Sırp başantrenör ayrıca, "Yakın zamanda başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'la birlikte toplantı yaptık. Toplantıda genel menajer Maurizio Gherardini de vardı. Kendileriyle bulunduğumuz durumu nasıl iyileştirebileceğimize ve bu durumdan nasıl çıkabileceğimize dair görüştük. Toplantımız çok iyi geçti. Gelecekte daha iyi seviyede olmak için neler yapmamız gerektiğini hep birlikte konuştuk. İkisine de koşulsuz destekleri için teşekkür ediyorum. Özellikle Semih Bey'e teşekkür ediyorum çünkü her zaman bizimle ve bizimle inanılmaz vakit geçirerek bize her zaman yardımcı olmaya çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Spor obradovic'e yeni sözleşme kapıda

Ivan Obradovic, Semih Özsoy, Ali Koç, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:09 Kaynak: DHA
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