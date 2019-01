Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

Okul Spor Faaliyetleri 1. Dönem İl Birinciliği kupa töreni yapıldı. Balıkesir İl Birinciliği ödül töreni Şehit Turgut Solak Kapalı Spor Salonunda yapıldı.Vali Ersin Yazıcı , Balıkesir Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak organizasyonu olan okul sporları faaliyetlerinin 2018/2019 yılı birinci dönem toplu ödül törenine katıldı. 33 ayrı branşta 18 bin 359 lisanslı sporcunun, 82 okul takımının yer aldığı yarışmalarda 22 kategoride 612 sporcu ödül aldı.Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve halk oyunları gösterileri ile devam eden programda konuşan Vali Ersin Yazıcı, sporun insan sağlığına faydalarının yanında kurallar içerisinde hareket etmeyi, birliği, beraberliği, dayanışmayı, işbirliğini öğreten, paylaşma duygularını pekiştirerek bireylerin topluma olan uyumuna katkı sağladığını söyledi.Vali Yazıcı, "Sağlıklı yaşam için spor şart"Çocukların sadece okula gitmeyip, mutlaka bir sanat veya spor dalında da eğitim alması gerektiğinin altını çizen Vali Yazıcı, "Bu durum çocuğun zihinsel ve fiziksel olarak gelişmesini sağlıyor. Çocukların zamanını en iyi şekilde değerlendirmek ve planlı yaşamayı sağlamasını öğretmek için spor merkezlerinin kapılarını sonuna kadar açtık. Sağlıklı yaşam için spor şart. Bu nedenle biz öğrencilerimizin spor yapmasına büyük önem veriyoruz. Spor, okul başarısını olumlu etkiliyor. Kapsamlı araştırmalar, sporun sadece başarıyı değil, disiplin anlayışını da beraberinde getirdiğini ortaya koyuyor. Öğrencilerimize yatkın oldukları, kabiliyetlerinin uygun olduğu sporları yaptırmak için, tesis, malzeme ve diğer her türlü maddi ve manevi imkanlarımızı sunuyoruz. Spora destek vererek öğrencilerimizin boş zamanlarında spor yapmalarını sağlamamız gerekiyor. Spor yaptıkları zaman derslerinde de başarılı olurlar. Çünkü kötü alışkanlıklardan kurtulmuş olurlar" şeklinde konuştu."Sporun şehri Balıkesir"Balıkesir'in son yıllarda sporda büyük bir başarı yakaladığı ve spor şehri haline geldiğini ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Bugün burada okul sporlarına katılan öğrencilerdeki heyecanı görmek beni son derece mutlu etti. Bizler bu çocukların tamamına sahip çıkıyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız diyoruz ve bunların arkasında durmaya devam edeceğiz. Spor bana göre çocuklarımız için, gençlerimiz için ekmek gibi, su gibi eğitim gibi olmazsa olmazlarımızdan. Dolayısıyla tüm çocuklarımızın ve öğrencilerimizin en az bir spor dalı ile ilgilenmesi lazım. Dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımız için her şeyi isteme hakkımız var. Çocuklarımızın sağlıklı, ahlaklı, nitelikli yetişebilmesi için el birliği için ne yapılması gerekiyorsa yapmamız lazım. Çocuklarımızın iyi yetişmesi, sporun her alanında iddialı olması ve geleceğin şampiyonları olması için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada çocuklarımızın yetişmesinde emeği olan, bugünlere gelmelerini sağlayan başta değerli anne ve babalarına, öğretmenlerine, onları yetiştiren antrenörlerine, okul müdürlerine, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyor, hepinizi tekrar kutluyorum" dedi.Konuşmalarının ardından Vali Ersin Yazıcı, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Fatih Aksoy, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı , Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. - BALIKESİR