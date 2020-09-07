SPOR Oghenekaro Etebo, Galatasaray için İstanbul'da - Son Dakika

SPOR Oghenekaro Etebo, Galatasaray için İstanbul'da

SPOR Oghenekaro Etebo, Galatasaray için İstanbul'daİbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHAGalatasaray Kulübü'nün transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geldi.

SPOR Oghenekaro Etebo, Galatasaray için İstanbul'da İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA Galatasaray Kulübü'nün transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geldi. İngiltere'nin Manchester kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu Sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı. Futbolcu havalimanında olduğu sıralarda ise Galatasaray Kulübü, transfer görüşmelerine başlanıldığını KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan bildirimde, Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır denildi. Oghenekaro Etebo'nun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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