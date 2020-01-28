Spor oğuzhan özyakup kararımı daha önce vermiştim - Son Dakika

SPOR Oğuzhan Özyakup Kararımı daha önce vermiştim

Mutlu ve huzurlu olmak için bu tercihi yaptım

Sergen hoca ile görüştüm

Performansım son 1 senedir tartışılır

Şenol Güneş'e transferim konusunda danıştım

ENVER ALAS - İBRAHİM YILDIZ/ İSTANBUL,(DHA) ? Oğuzhan Özyakup, İstediklerimi yapamıyorum, bu durumun farklı sebepleri de var. Hollanda'da doğdum, ailem de orada ve oynayabileceğim bir yere gidiyorum dedi.

Hollanda'nın Feyenoord takımıyla sezon sonuna kadar anlaşan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, yolculuk öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MUTLU VE HUZURLU OLMAK İÇİN BU TERCİHİ YAPTIM

Eski performansına kavuşmak için Hollanda'ya gittğini söyleyen Oğuzhan Özyakup, Kulüp olarak zor günler atlattık. Başkanımız, hocamız değişti. Benim de performansım son bir senede tartışılır. Kendim olmak üzere bunun farklı sebepleri var. İstediğim performansı sergileyemedim. Önümüzde Avrupa Futbol Şampiyonası var, hem saha içi ve dışında daha mutlu ve huzurlu olmak için gidiyorum. Hollanda'da büyüyüp yetiştim, ailem orada yaşıyor. Hem huzurlu olmak hem de biraz daha oynamak için bu tercihi yaptım. Orada iyi bir performans sergilersem belki Beşiktaş'a para kazandırabilirim. Belki çok iyi oynayıp buraya geri gelir ve devam ederim. Bunu şimdiden bilemeyiz. Sadece mutlu, huzurlu olmak ve eski performansıma dönebilmek için gidiyorum. Daha resmi bir imza da yok, sağlık kontrolünden sonra resmi imzalar atılacak diye konuştu.

SERGEN HOCA İLE GÖRÜŞTÜM

Sergen Yalçın ile bir görüşme yaptığını ifade eden Oğuzhan Özyakup, Sergen hoca ile dün akşam konuştum. O'na da ayrı teşekkür etmek istiyorum. O'nun da benimle ilgili farklı planları vardı. Ama ben çok kararlıydım. Ben bu kararımı önceden vermiştim. Böyle bir fırsat olunca gitmek istediğimi dile getirmiştim. Sergen hoca geldi, ufak görüşmeler oldu ama ben çok kararlıydım. Onun için bu iki taraf içinde hayırlısı olur şeklinde konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ'E TRANSFERİM KONUSUNDA DANIŞTIM

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e transferi konusunda danıştığını belirten Oğuzhan, Sonuçta o benim sadece milli takım hocam değil, onunla birlikte ben Beşiktaş'ta 4 sene çalıştım. Onu hepimiz öğretmen olarak gördüğümüz için hoca herkese yardımcı olmak istiyor. Görüşme oldu, fikrini aldım. Ayrıca 2-3 benim için fikirlerine önem verdiğim insana da sordum ve danıştım. Benim için çok net bir karardı ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye'den başka takımdan teklif olup olmadığı şeklinde soruya ise hayır, böyle birşey olmadı cevabını verdi.