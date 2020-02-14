Spor okan buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor okan buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Spor okan buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

6 saat önce

SPOR Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SPOR Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Spor okan buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Okan Buruk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın
Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 5 bina tedbir amaçlı boşaltıldı Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 05:54:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor okan buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]