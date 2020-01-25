Spor okan buruk performansımızın gerisindeydik - Son Dakika

Okan Buruk: Performansımızın gerisindeydik

"Muriç ve Kruse hareketli oyuncular"

"Oyun gole kadar normale dönmüştü"

İBRAHİM ALİOĞLU - SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,(DHA) - Süper Lig'in 19'uncu haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Fenerbahçe karşısında İstedikleri performansı sergileyemediklerini belirten Okan Buruk, "İlk 45 dakikada istediğimiz kendi oyunumuzu ve performansımızın gerisindeydik. İlk 45 dakika rakibe çok pozisyon verdik. İlk 45 dakikada gol yememiz gerekirdi. İkinci yarı 4-2-3-1 sistemine döndük ve oyun dengelendi. Oyunun gidip geldiği bölümde Fenerbahçe bize göre daha istekliydi. Maçın sonunda 1-0'dan sonrada hamle yaptık ama rakibe çok fazla şans verdik. Kendi performansımızın altındaydık. Son haftalarda oynadığımız 4-4-2 dizilişinden Demba Ba'nın olamamasından dolayı zorlandık. İstediğimiz elde edemedik. Oturmuş bir sistemimiz vardı ve bozuldu. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"MURİÇ VE KRUSE HAREKETLİ OYUNCULAR"

Muriç ve Kruse'nin hareketli oyuncular olduğunu belirten Buruk, "Özellikle eşleşme olarak 4-3-3 sistemiyle başladık. Kruse, Muriç'in arkasında oynadığını için öyle başladık. Kruse'u kapatmak istedik. Muriç ve Kruse hareketli oyuncular. İrfan ve Mahmut'ta ileriye çıkıca Mehmet Topal'ın o nedenle yerini kaybettiğini gördük. İkinci yarıda ise Mehmet ile ikinci yarı kapattık ama ilk yarı buna izin verdik ikinci yarı ise izin vermedik performans olarak düşüktük" dedi.

"OYUN GOLE KADAR NORMALE DÖNMÜŞTÜ"

Rakibin sağ kanadı ilk yarıda etkili kullandığını belirten Buruk, "İlk 45 dakika bunu çok gördük. Rakip kendi sağ bizim sol tarafımızdan geldi. Paylaşımlarda sıkıntı yaşadık. Savunma görevini iyi yapan bir oyuncuydu Elia, bugün de gayretliydi. İkinci yarıda Mehmet Topla ve Mahmut'la orada da daha iyi oynadık. Oyun gole kadar normale dönmüştü" ifadelerini kullandı.