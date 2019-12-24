Spor okan buruk: üç kulvarda da hedefimiz var - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor okan buruk: üç kulvarda da hedefimiz var - Son Dakika

Spor okan buruk: üç kulvarda da hedefimiz var

6 saat önce

Okan Buruk: Üç kulvarda da hedefimiz var"2'nci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz""UEFA'da hedefimiz turu geçmek"İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Lig, kupa ve Avrupa kupasını birlikte götürerek üç kulvarda da en yukarıya...

Spor okan buruk: üç kulvarda da hedefimiz var, System.String[]

Okan Buruk: Üç kulvarda da hedefimiz var

"2'nci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz"

"UEFA'da hedefimiz turu geçmek"

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Lig, kupa ve Avrupa kupasını birlikte götürerek üç kulvarda da en yukarıya doğru ulaşmak istiyoruz. Üç kulvarda da hedefimiz var" dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kupada finale gitmek istediklerini söyleyen Buruk, "Türkiye Kupası'nı da çok önemsiyoruz. Finale kadar giden iki takımdan biri olmak istiyoruz" diye konuştu.

"2'NCİ YARIYA ÇOK DAHA İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Takım olarak iyi bir form yakaladıklarının altını çizen genç teknik adam, "2'nci yarı kupayla birlikte başlayacak program. Lig, kupa ve Avrupa kupasını birlikte götürerek üç kulvarda da en yukarıya doğru ulaşmak istiyoruz. Üç kulvarda da hedefimiz var. İyi giden bir tablomuz var. Oyun olarak da iyi gidiyoruz. Puan farkının açılmasını istemeden yukarıya doğru çıkmak istiyoruz. 2'nci yarıya da çok daha iyi başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"UEFA'DA HEDEFİMİZ TURU GEÇMEK"

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sporting Lizbon ile oynayacakları karşılaşmasıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Okan Buruk, Portekiz ekibinin önemli bir takım olduğunu söyleyerek, "Şubat ayını görmek, orada olmak, kimle oynarsak oynayalım orada bir yarışın içerisine girmek bizim için önemliydi. Bunu yaşıyoruz ve inşallah şubat ayında bunu yaşayacağız. Sporting Lizbon önemli bir takım. Portekiz liginin önemli takımlarından biri. İyi oyunculara sahipler. Buradaki hedefimiz turu geçmek. Rakibimiz kim olursa olsun, en iyisini yapmak istiyoruz. Biz ülke futboluna katkı veren bir takım olarak, ülkemizde ve yurt dışındaki bütün insanlarımızı özellikle son maçta çok sevindirdik. İnşallah bunu devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Okan Buruk, Avrupa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı, 12 kişi yaralandı
Brezilya'da genç adam küçük çocuğu pitbull saldırısından kurtardı İBB, Avrupa şampiyonu antrenörü işten çıkardı Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu

Son Dakika Haberleri
19:06 Batman'da bir çoban otlattığı hayvanlarının yanında ölü bulundu - Son Dakika
19:06 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi - Son Dakika
19:05 Kuşadası'nda sağanak, denizin rengini değiştirdi - Son Dakika
19:05 (YENİDEN)KAĞITHANE'DE KARISINI VURAN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
19:04 4. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödülleri 15 Ocak'ta sahiplerini bulacak - Son Dakika
18:08 Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 19:10:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor okan buruk: üç kulvarda da hedefimiz var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]