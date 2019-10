SPOR Okan Buruk Yolumuza iddialı bir şekilde devam etmek istiyoruz

İrfan Can Kahveci Hedefimiz yarın ülkemiz adına ilk galibiyeti almak

Sezer AFŞAR - Kaan ÜLKER İSTANBUL,(DHA) -

Okan Buruk, Gruptaki puan durumuna baktığımızda 1 puan topladık. Bundan sonraki maçlarda şansımızı devam ettirmek için bu maçı kazanmak gerekiyor dedi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü maçında yarın Avusturya'nın Wolfsberger ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve futbolcu İrfan Can Kahveci mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok zor bir maça çıkacaklarını ifade eden Buruk, Gruptaki puan durumuna baktığımızda 1 puan topladık. Bundan sonraki maçlarda şansımızı devam ettirmek için bu maçı kazanmak gerekiyor. Rakibimizin maçlarına baktığımızda her an her şeyi yapabilecek güce sahip bir ekip. Oyun sistemini değiştirmeden aynı sertlikte oynayan bir takım. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Kendi sahamızda kazanıp yolumuza iddialı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz diye konuştu.

ELİMİZDEKİ EN İYİ 11 İLE MAÇA ÇIKACAĞIZ

Yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden ve takımdaki son durum hakkında bilgi veren Okan Buruk, Şu anda takımımızda gözüken Aleksic'in sakatlığı sürüyor. Antrenmandan sonra oyuncularla ilgili kararlar vereceğiz. Epureanu ve Skrtel'i sağlık durumlarına göre değerlendiriyoruz. Epureanu ile konuştuktan sonra onu kullanıp kullanmayacağımıza karar vereceğiz. Elimizdeki en iyi 11 ile çıkacağız. Bu maça çok önem veriyoruz, hem bizim hem de ülkemiz için önemli bir maç oynayacağız şeklinde konuştu.

İRFAN CAN KAHVECİ HEDEFİMİZ YARIN ÜLKEMİZ ADINA İLK GALİBİYETİ ALMAK

Yarın alacakları bir galibiyet ile grupta iddialı konuma gelmek istediklerini ifade eden İrfan Can Kahveci, Yarın bizim için ülkemiz adına çok önemli bir maça çıkacağız. Avrupa'da galibiyet alan takım yok, ilk biz olmak istiyoruz. İki maçta 4 puan aldılar. Mönchengladbach'ı deplasmanda 4-0 yendiler. Hedefimiz yarın ülkemiz adına ilk galibiyeti almak ifadelerini kullandı.

EMRE AĞABEY ÇOK BÜYÜK BİR LİDER

Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılması üzerine orta sahada daha lider bir görüntü çizdiğinin sorulması üzerine ise Kahveci şunları söyledi

Emre ağabey değerli bir oyuncu, çok büyük bir lider. Onun yerini doldurmak zor. Takım için elimden geleni yapmak istiyorum. Milli takım için de bu durum geçerli. Bu sezon biraz kötü başladık ve iyi toparladık. Tam anlamıyla yüzde yüzümü veremedim. Ağrılarımla oynamaya devam ettim. Bundan sonra kendimi her maça daha fazla vereceğim