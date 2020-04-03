SPOR Okçulukta hedef sağlık, rakip korona - Son Dakika
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SPOR Okçulukta hedef sağlık, rakip korona

6 saat önce

SPOR Okçulukta hedef sağlık, rakip koronaTolga YILDIRIM ANTALYA,(DHA) -Türkiye Okçuluk Milli Takımı'nın olimpiyat kadrosunda yer alan şampiyon 12 sporcusu, koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evde odalarına kurdukları hedefe ok atarak, antrenmanlarına devam ediyor.

SPOR Okçulukta hedef sağlık, rakip korona

Tolga YILDIRIM ANTALYA,(DHA) -

Türkiye Okçuluk Milli Takımı'nın olimpiyat kadrosunda yer alan şampiyon 12 sporcusu, koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evde odalarına kurdukları hedefe ok atarak, antrenmanlarına devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ulusal ve uluslararası spor etkinliklere ara verilmesinin ardından Türkiye Okçuluk Milli Takımı, Antalya kampını sona erdirip, ev ortamında çalışmalarına devam ediyor. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, koronavirüs salgını kapsamında Türkiye Okçuluk Federasyonu olarak sıkı önlemler aldıklarından bahsetti. Dünyayı etkisi altına alan virüs nedeniyle ulusal ve uluslararası etkinliklerin iptal edilmesinden ve ortaya çıkan belirsizlikten sporcularımızın etkilenmemesi için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Ergin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl ertelenip, 23 Temmuz 2021'e alındığını hatırlattı.

OKÇULUKTA E-ANTRENMAN DÖNEMİ

Türkiye Okçuluk Milli Takımı'nda olimpiyat kadrosundaki 12 sporcunun evinde çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Ergin, Bizler de okçuluk milli takımı olarak Antalya'daki kampın ardından güvenli ve sağlıklı olacağı düşüncesiyle antrenmanlarımızı ev ortamına taşıdık. Olimpik kadromuzda yer alan 12 sporcumuz aileleriyle sağlıklı ve güven içerisinde evinde çalışmalarını sürdürmekte. Teknik ekip olarak her gün yaptığımız canlı bağlantılarla sporcularımıza günlük program verip, gelişim sürecini takip ediyoruz. Sporcularımız evlerinde kısıtlı imkanlara sahip olsa da sportif performansını ve motivasyonuna devam ediyor diye konuştu.

TARİHİ OLİMPİYAT OYUNLARI YAŞATACAĞIZ'

Koronavirüs salgınının en az kayıpla atlatıp Türkiye Okçuluk Milli Takımı olarak dünya çapında başarılar kazanmaya devam etmeyi dileyen Ergin, İçerisinde bulunduğumuz süreci en az kayıpla atlatacağız ve Türk spor branşları için ülkemize tarihi bir olimpiyat oyunları yaşatacağız. Bu süreçte öncelikle hepimizin sağlıklı kalmaya, sağlıklı olmak için de evde kalmaya ihtiyacımız var dedi.

EVDE KAL ÇAĞRISI

Evde antrenmanlarına devam eden okçuluk milli takımının başarılı sporcuları, odasına ya da salona yerleştirdikleri hedeflere ok atışı yaparak, çalışmalarına devam ediyor. Kuvvet ve kondisyon çalışmalarıyla zinde kalmayı amaçlayan milli sporcular ile Ergin, çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.

ŞAMPİYON SPORCULAR EVDE OK ATIYOR

Milli sporculardan dünya sıralamasındaki 5 numaralı Türk okçu Mete Gazoz evinde kuvvet egzersizi yapıp, bahçede ok atışıyla antrenman yaparken Avrupa şampiyonu okçu Yasemin Ecem Anagöz odasına yerleştirdiği hedefe kısa mesafeli de isabetli atışlarla, hedefi vuruyor. Milli sporculardan gençler Avrupa şampiyonu, büyüklerde de Avrupa üçüncüsü Gülnaz Büşranur Coşkun ile yıldızlar Avrupa şampiyonu sporcu Samet Ak da evinde antrenmanlarına devam ediyor.

SPOR Okçulukta hedef sağlık, rakip korona

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:16 Kaynak: DHA

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