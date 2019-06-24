Son Dakika Haberleri: Spor okulları için kayıt tarihi uzatıldı
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Spor okulları için kayıt tarihi uzatıldı

45 dakika önce

Düzce Belediyesi Yaz Okullarının spor branşları için kayıtlar bir hafta daha uzatıldı.

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Düzce Belediyesi Yaz Okullarının spor branşları için kayıtlar bir hafta daha uzatıldı.

Düzce Belediyesi bünyesinde her yıl düzenlenen yaz okulları bu dönemde de çok sayıda çocukla eğitimlerine başlıyor. Kültür branşlarında eğitimlerin başlaması ile spor branşlarında taleplerin karşılanması amacıyla kayıt tarihleri bir hafta daha uzatıldı. Sağlıklı yaşam ve spor alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması anlayışı çerçevesinde düzenlenen Yaz Spor Okullarına kayıtlar 1 Temmuz Pazartesi tarihine kadar alınacak. Aileler 7-14 yaş aralığındaki çocuklarının kimlik fotokopileri ve veli izin belgeleri ile birlikte Beyaz Masa'ya başvuruda bulunabilir. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:05 Kaynak: İHA
Düzce Belediyesi, Spor
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