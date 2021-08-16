Spor Okulları'nda özlem bitti - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Ücretsiz Spor Okulları, geçtiğimiz yıllarda öğrencilerin yoğun katılımıyla, düzenli olarak gerçekleştirildi. Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkili olan Covid-19 salgınıyla beraber tüm etkinliklerini ertelemek zorunda kalan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber kültürel ve sportif faaliyetlerini yeniden aralıksız olarak sürdürüyor.

SPOR KENTİ OLMA HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA

Ülkemizde kademeli normalleşme ile beraber özlem duyulan yaz spor okullarını öğrencilerden daha fazla ayrı tutmak istemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü sportif etkinliklerini sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın Kocaeli'nin spor kenti olma hedefi doğrultusunda spora verdiği önemin bir göstergesi olan ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını, spora yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen ücretsiz spor okulları yaz dönemi etkinlikleri; Büyükşehir Belediyesi'ne ait spor tesislerinde gerçekleştiriliyor.

ÖĞRENCİLERİN BECERİLERİ ARTIRILACAK

Covid-19 pandemi tedbirleri dikkate alınarak alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle, öğrencilerin hem becerileri artırılıyor hem de eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanıyor. 15 Eylül'e kadar sürecek Ücretsiz Spor Okulları yaz dönemi sportif faaliyetler; Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Güreş,Masa Tenisi, Satranç, Voleybol ve Yüzme branşlarında yapılıyor.

HALK SEANSI DA VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Spor Okulları yaz dönemi yüzme kursları ise erkekler için Sanayi Mahallesi Yarı Olimpik Açık Yüzme Havuzu, kadınlar için de Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu Yarı Olimpik Açık Yüzme Havuzu'nda 2007- 2015 arası doğumlu gruplar halinde devam ediyor. Ayrıca 18 yaş üstü kadın ve erkekler için haftada 2 gün halk seansı; erkekler için Sanayi Mahallesi Yüzme Havuzu, kadınlar için Plajyolu Yüzme Havuzu olarak belirlendi.

EĞİTİMLERİN VERİLECEĞİ SPOR TESİSLERİ VE BRANŞLAR

Gölcük : Mücahit Tunçbilek Spor Salonu : Güreş

İzmit : SEKASEM : Cimnastik, 50.Yıl Spor Salonu : Basketbol,

Derince : Şehit Osmangazi Çetingöz Spor Salonu : Cimnastik, Voleybol, Masa Tenisi, Basketbol, Eğlenceli Atletizm

Gebze: Klavuz Gençlik Merkezi : Eğlenceli Atletizm, Cimnastik

Çayırova : KBB Şehit Er Mücahit Okur Lisesi Spor Salonu ve Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu : Cimnastik, Basketbol, Voleybol, Eğlenceli Atletizm

Kandıra : Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Spor Salonu : Basketbol, Atletizm, Jimnastik, Masa Tenisi

Darıca : Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu : Cimnastik, Atletizm, Badminton, Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi

Başiskele : Vezirçiftliği Spor Salonu : Basketbol, Voleybol, Cimnastik, Masa Tenisi

Karamürsel : Lütfü Hıncal Spor Salonu ve Karamürsel Belediye Spor Salonu : Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi

Dilovası : Solventas İlkokulu Spor Salonu : Badminton, Eğlenceli Atletizm

Kartepe : İmam Hatip Lisesi Spor Salonu : Basketbol, Voleybol

Körfez : Naim Süleymanoğlu Spor Salonu : Güreş,Voleybol, Masa Tenisi