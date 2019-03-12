Son Dakika Haberleri: Spor Okulları Personeline Hizmet İçi Eğitim

Spor Okulları Personeline Hizmet İçi Eğitim

1 saat önce

Ücretsiz Spor Okulları, personel ve idarecilerine yönelik sporda devamlılığı sürdürmek ve yenilikleri takip etmek amacıyla iki günlük hizmet içi eğitim verildi.

Spor Okulları Personeline Hizmet İçi Eğitim, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten Ücretsiz Spor Okulları personel ve idarecilerine yönelik hizmet içi eğitim verildi. İki gün süren eğitim ile sporda devamlılığı sürdürmek ve yenilikleri yakından takip etmek amaçlandı. Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen hizmet içi eğitimine alanında uzman eğitmenler katılım gösterdi.

SEMİNERLER VE UYGULAMALI EĞİTİM

Hizmet içi eğitimde Spor Şube Müdürlüğü personeline yönelik birçok seminer ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerde ayrıca önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan programlar hakkında istişareler yapıldı.

UZMAN EĞİTMENLER BİLGİLENDİRDİ

Eğitimlerde Çocuk Gelişimi Evreleri, Eğitmenin Grup Yönetimi, Akran Zorbalığı ve Çocuk Gözü ile Sportif Faaliyetler, Özel Gereksinimli Bireyler ve Özellikleri, Özel Gereksinimli Bireyler Açısından Sportif Becerilerin Basamaklandırılması gibi birçok konuda uzmanların katılımıyla bilgilendirme seminerleri yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:41 Kaynak: Bültenler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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