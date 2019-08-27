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Spor Okulları Yaz Ligi'nde kupa heyecanı yaşandı

37 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalyaspor işbirliği ile bu yıl ilk kez düzenlediği Spor Okulları Yaz Ligi'nde kupa heyecanı yaşandı.

Spor Okulları Yaz Ligi'nde kupa heyecanı yaşandı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor işbirliği ile bu yıl ilk kez düzenlediği Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulları Yaz Ligi'nde kupa heyecanı yaşandı. 36 okuldan 576 sporcunun katıldığı ligde 2 aylık mücadele sonunda dereceye giren takımlar, kupalarına kavuştu.


Yaz spor okullarına destek olmak, geleceğin yıldızlarını keşfetmek ve çocuklara Antalyaspor sevgisini aşılamak amacıyla, Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor işbirliğinde hayata geçirilen Spor Okulları Yaz Ligi, kupa töreniyle sona erdi. 36 okuldan 576 sporcunun katıldığı ligde 2 aylık mücadele sonunda dereceye giren takımlar, kupalarına kavuştu. Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleşen ödül törenine, Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Mutlu, Antalyaspor Derneği Başkanı Fikret Öztürk, Antalyaspor Yönetim kurulu üyeleri, Antalyaspor Altyapı Teknik Sorumluları, öğrenciler ve aileleri katıldı.


Törende konuşan Fikret Öztürk, Antalyaspor'a alttan oyuncu yetiştirmek için çaba gösterdiklerini ifade etti. Öztürk, "Altyapıyı güçlendirerek başarıyı yakalayabileceğimize inanıyorum" dedi.


Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Mutlu da Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Muhittin Böcek Başkanın selamlarını ileterek, "Çocuklarımız geleceğimizdir. Çocuklarımızın en az bir spor ve en az bir sanat dalıyla ilgilenmeleri için anne babalar olarak onları destekleyelim" diye konuştu.


Dereceye Giren Spor Okulları


2008 Kategorisi Dereceleri; Kepez Gücü Spor, ÖzerSpor, KunduSpor, Antalyaspor Kültür


2009 Kategorisi Dereceleri; Cihadiye Spor, Bahtılı Spor, Özer Spor, Kundu Spor


2010 Kategorisi Dereceleri; Akdeniz Sanayi Spor, Lara Spor, Cihadiye Spor, Altınova Spor 2011 Kategorisi Dereceleri; Antalyaspor Merkez, Trabzon Spor, Lara Spor - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
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