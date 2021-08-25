SPOR Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Romanya 'nın başkenti Bükreş 'ten saat 21.50'de kalkan uçak, 23.10 sıralarında İstanbul Havalimanı 'na iniş yaptı. Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Rumen 10 numara, kendisini bekleyen özel araca binerek alandan ayrıldı.

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