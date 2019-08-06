SPOR Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
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SPOR Olympiakos, Başakşehir maçına hazırİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Olympiakos, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:52 Kaynak: DHA
SPOR Olympiakos
, Başakşehir
maçına hazır
İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA
) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Olympiakos, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.
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Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Pedro Martins gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı öğrenildi.
Olympiakos antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.
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