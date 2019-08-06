Son Dakika Haberleri: SPOR Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
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SPOR Olympiakos, Başakşehir maçına hazır

14 dakika önce

SPOR Olympiakos, Başakşehir maçına hazırİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Olympiakos, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.

SPOR Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Olympiakos, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenman, maçın oynanacağı 3'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Pedro Martins gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı öğrenildi.
Olympiakos antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.
Başakşehir, Olympiakos, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:52 Kaynak: DHA
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