SPOR Ömer Ali Şahiner Fenerbahçe maçı çok zor olacak

Tolga YANIKKONYA, (DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor'un milli futbolcusu Ömer Ali Şahiner, Fenerbahçe maçının çok zor olacağını söyledi. Fenerbahçe'nin yükselen bir grafiğinin olduğunu hatırlanan Şahiner, Hem fiziki olarak hem de mental olarak oradaki zorluğa, gücümüzle karşı koyacak durumdayız. İnşallah güzel bir sonuç alırız.dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ömer Ali Şahiner, kendilerini çok zor bir maçın beklediğini söyledi. Şahiner, Zor bir maç olacağı kesin. Son maçlarda kazandılar. Yükselen bir durumları var. Taraftarlarıyla birlikte deplasmanda zor bir müsabaka bizi bekliyor. Biz hazırlıklarımızı o şekilde yapıyoruz. Hem fiziki olarak hem de mental olarak oradaki zorluğa her türlü gücümüzle karşı koyacak durumdayız. İnşallah güzel bir sonuç alırız.dedi.

KIRMIZI KART VE GOL BİZDE ŞOK ETKİSİ YARATTI

2-0 kaybettikleri BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili olarakta konuşan Ömer Ali Şahiner, şunları söyledi Çok kötü bir başlangıç yaptık. Maçın henüz bir kaç saniyesi geride kalmıştı. Hem kırmızı kart hem de pozisyonun gol olması bizim için şok etkisi yarattı. Ama oyun olarak, mücadele olarak onlara karşı dik duruşumuz vardı. Sahada bir kişi eksik olmamıza rağmen oyunun özellikle ilk devre üstünlüğü bizdeydi. Yakaladığımız pozisyonlar vardı. İkinci yarıda benim yakaladığım çok net bir pozisyon vardı. Belki kırmızı kart pozisyonunda sonra frikik gol olmasa, maç çok daha farklı olabilirdi. Malatya maçında bizim için alınacak en önemli derslerden biri, oyuna verdiğimiz karşılık diye düşünüyorum. Çünkü pes etmedik, onlara kafa tuttuk. Oyunu eksik olmamıza rağmen istediğimiz gibi oynamaya devam ettik. Bu bizim için son derece önemli tarafıydı. İleriye aktaracağımız en önemli taraf buydu. Maç sonu taraftarların hem Serkan abiye hem de bize verdiği destek çok değerliydi ve önemliydi. Maçlardan sonra yaptığımız yenileme antrenmanı gibiydi. Kafa olarak, motivasyon olarak bizi yere düşürmediler. Sonuna kadar destek oldular. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum diye konuştu.

ÜÇ PUAN ALABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI

Yeni Malatyaspor maçının kendilerini için çok kritik olduğunu da belirten Ömer Ali Şahiner, Çok yıkıcı oldu bizim için. Maçın hemen başında hiç beklemediğimiz şekilde geriye düşüp, on kişi kalmak. Çünkü bizim için son derece kritik bir maçtı. Üç puan alabileceğimiz, galip gelebileceğimiz ve ileriye çok daha farklı bakabileceğimiz bir maçtı. Moral, motivasyon açısından bizi çok düşürdü. Ama maçın ardından taraftarlarımızın desteği önümüzdeki haftalara çok daha farklı hazırlanmamız, bakmamız açısından, biz oyuncuların moral motivasyonunu bir nebzede olsa yerine getirdi şeklinde konuştu.

YÜKSELEN BİR GRAFİĞİM VAR

Kendi performansını da değerlendiren Ömer Ali Şahiner, Sezona istediğim gibi başlayamadım. İlk haftalarda tabii ki bu normaldi beklenen bir şeydi. Aykut hocayla konuştuğumuzda da ikimizde bunu bekliyorduk. Çünkü sonradan takıma katıldım. Askeri bir süreç oldu. Ama sonrasında özellikle Kayseri maçı ile başlayan Denizlispor ile devam eden maçlar çok iyiydi. Arada bir Göztepe maçı var. Hem bireysel hem de takım olarak hiçbir şey yapamadık. Ama sonrasında baktığımızda genel olarak hem fiziki olarak hem de oyuna katkı anlamında yükselen bir grafik var. Son maçta da bu böyleydi. Girdiğim bazı pozisyonlar var. Skor üretebilseydim çok dafa farklı olabilirdi. Sürekli hocayla paylaşıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Herzaman üzerine koyarak gidiyorum dedi.