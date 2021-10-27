Üye Girişi
Ömer Erdoğan: "Bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz" - Son Dakika

Ömer Erdoğan: "Bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz"

27.10.2021 18:29
Ömer Erdoğan:

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ligin ikinci sırasında olmaktan mutlu olduklarını ve Beşiktaş'ı yenerek bulundukları yerde kalmak istediklerini söyleyerek, "Bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz" dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ligin ikinci sırasında olmaktan mutlu olduklarını ve Beşiktaş'ı yenerek bulundukları yerde kalmak istediklerini söyleyerek, "Bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Hatay Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek olan Hatayspor, çalışmalarına devam ediyor. Hatay Stadyumu'nda yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, dar alan ve 5'e 2 top kapma ile devam ederken, son olarak taktik idmanı yapıldı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan maç maç baktıklarını ve Beşiktaş maçına odaklandıklarını söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ligin en derin kadrosuna sahip güçlü bir rakiple oynayacaklarını belirterek, "Zor bir mücadele çünkü Süper Lig'de bana göre en derin kadroya genişliğine sahip güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Kendi evimizde oynayacağız ve buradaki ambiyansın futbolculara moral ve motivasyon olarak yansıyacağını düşünüyorum. İyi bir durumdayız, cumartesi günü bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz. Bulunduğumuz noktadan memnun ve mutluyuz. Bu hafta alacağımız galibiyetle orada kalmamızı sağlarız. Ama ligin ilk çeyreğini oynadık daha zorlu maraton var önümüzde. Biz haftadan haftaya bakıyoruz, ilk önümüzdeki maça iyi hazırlanıyoruz. İyi bir mücadele ve futbolla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

"TAMAMEN MOTİVASYONLA İLGİLİ"

Hatayspor'un ligde en fazla sarı kart gören ikinci takım olması ile ilgili olarak ise, "Oyuncularım iyi motive oluyor demek, hırslılar. Gerçi bazı kartlar gereksizdi, itirazdan alınan kartlar da vardı. Oyuncularımız sahada hem haksızlığa gelemiyorlar, adrenalin yüksek olunca farklı tepki gösteriyorlar hem de o anki performansını kendileri sorgulayınca sarı kartlık pozisyon oluşuyor. Tamamen motivasyonla ilgili beni çok rahatsız etmiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şu anda Onur ve Sackey dışında herhangi bir eksikleri olmadığını söyledi.

Ligin ikinci sırasında olmalarının baskı yaratmadığını tam aksine mutlu ettiğini belirten Erdoğan, "İkinci sırada olmamız herhangi bir baskı oluşturmuyor, oyuncularda bundan dolayı keyifli. Zaten hedeflerimiz için ilk 3-4 gibi açıklama yapmadık. Öyle bir zorunluluğumuz olduğunu da düşünmüyorum. Tabii şu an olduğumuz noktadan mutluyuz. Oralarda kalmayı başarırsak güzel olacak ama öyle İstanbul takımları gibi şampiyonluk iddiası ile sezona başlamadık" diye konuştu.

Daha sonra idman basına kapalı olarak devam etti.

(Gökhan Aklan - Adem Karagöz/İHA)

Ömer Erdoğan: Bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz
Ömer Erdoğan: Bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz
Ömer Erdoğan: Bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz
Ömer Erdoğan: Bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz
Ömer Erdoğan: Bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz
Ömer Erdoğan: Bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz
Ömer Erdoğan: Bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz

Ömer Erdoğan, Hatayspor, Beşiktaş, Hatay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ömer Erdoğan: 'Bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz' - Son Dakika


Son Dakika

Diyanet', 18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş Oğluna şiddet uyguladığını iddia eden baba, öğretmene kafa attı 17:50 Oğluna şiddet uyguladığını iddia eden baba, öğretmene kafa attı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı 17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu 17:12 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi 16:47 İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? 16:00 Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı?
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim 14:25 Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Eski Bakan Bülent Akarcalı, 13:54 Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı

Son Dakika Haberleri
18:42 Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş
18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
17:32 Masumlar Apartmanı, Ada Masalı son bölüm özeti! Ada Masalı yeni bölüm ön izleme
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:43
İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok         
18:23
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş         
17:47
Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak         
16:49
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi         
16:00
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti         
15:38
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 18:58:34. #1.11#
SON DAKİKA: Ömer Erdoğan: "Bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement