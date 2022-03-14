SPOR Onur Gözbaşı: Toparlanıp iyi skorlar alacağız - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Onur Gözbaşı: Toparlanıp iyi skorlar alacağız

14.03.2022 10:30

SPOR Onur Gözbaşı Toparlanıp iyi skorlar alacağızİlyas KAPLANKAYSERİ, (DHA) ? YUKATEL Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, 3-2'lik sonuçla kaybettikleri İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, Hedeflerimizi belirledik.

SPOR Onur Gözbaşı Toparlanıp iyi skorlar alacağız

İlyas KAPLANKAYSERİ, (DHA) ? YUKATEL Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, 3-2'lik sonuçla kaybettikleri İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, Hedeflerimizi belirledik. Şu aşamada daha fazla konuşmak istemiyorum. Toparlanıp iyi skorlar alacağız dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Yukatel Kayserispor 3-2'lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Yukatel Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, İki haftadır kaybettiğimiz puanlardan üzgünüz. Ligin güçlü takımlarıyla maç yapıyoruz. Skor üstünlüğünü yakalıyoruz. Bununla beraber maçın sonunu getiremiyoruz. Bunu teknik heyetimizle değerlendireceğiz. Bunu nasıl aşabiliriz Bunun yollarını arıyoruz. Takımımızın arkasındayız. Tekrar toparlayıp yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde Türkiye Kupası'nda yarı final maçı var, diğer taraftan lig devam ediyor. Güçlü takımlar karşısında skor üstünlüğünü yakalıyoruz. Gol şansları geliyor onu da değerlendirememeyi şansızlık olarak değerlendiriyorum. Bunu mutlaka teknik heyetimizle konuşup değerlendireceğiz. Hedeflerimizi belirledik. Ligde ne kadar yukarıda olursak herkes için o kadar iyi olacak. Şu aşamada daha fazla konuşmak istemiyorum. Toparlanıp iyi skorlar alacağız diye konuştu.

FATİH ÖZGÖKÇEN KENDİMİZE HEDEF BELİRLEDİK

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ise, Güzel bir oyun sergileyen bir takımız. Bir süre oyundan koptuğumuz zaman oldu ama Konyaspor özellikle ikinci yarı o güzel oyununu sergiledi. Yolumuzda ileriyoruz. Kendimize hedef belirledik. İnşallah o hedefe ulaşıncaya kadar durmak yok, çalışacağız. 9 Hafta sonunda da o hedefe ulaşacağımızı ümit ediyorum. Bu arada Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı nezninde yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için başarılar diliyorum açıklamasında bulundu.

SPOR Onur Gözbaşı: Toparlanıp iyi skorlar alacağız
SPOR Onur Gözbaşı: Toparlanıp iyi skorlar alacağız
SPOR Onur Gözbaşı: Toparlanıp iyi skorlar alacağız

YORUMLAR
500
Kayserispor-Konyaspor maçının ardından Kayserispor-Konyaspor maçının ardından Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Yukatel Kayserispor Yardımcı Antrenörü Taşkın Aksoy Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Yukatel Kayserispor Yardımcı Antrenörü Taşkın Aksoy

İttifak Holding, Kayserispor, Konyaspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Onur Gözbaşı: Toparlanıp iyi skorlar alacağız - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Çocukken cinsel istismarına uğradığı kişiyi öldürdü!
10:09 Almanların iki yüzlülüğü! Karabağ'da "katil" olan Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:47 Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak!
09:29 Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!
09:15 Rusya Instagram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:39:08. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Onur Gözbaşı: Toparlanıp iyi skorlar alacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement