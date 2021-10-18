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Ordu yeni stadına kavuşuyor - Son Dakika

Ordu yeni stadına kavuşuyor

18.10.2021 19:07
Ordu yeni stadına kavuşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Ordu'da 2017 yılında yapımına başlanan ve 20 bin seyirci kapasitesi bulunan, bünyesinde spor lisesi ile pansiyon barındıran yeni stadın, bu hafta açılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Ordu'da 2017 yılında yapımına başlanan ve 20 bin seyirci kapasitesi bulunan, bünyesinde spor lisesi ile pansiyon barındıran yeni stadın, bu hafta açılması bekleniyor.

Uzun bir süredir müteahhit firmadan kaynaklanan problemler sebebiyle açılışı sürekli geciktirilen Yeni Ordu Stadı'nda bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Stadyum Denetleme Komisyonu üyeleri tarafından inceleme yapıldı. İncelemede saha zemininin durumu, tribünlere alınacak seyirci sayısı ve stadın güvenlik durumlu ele alındı. Komisyonun raporu doğrultusunda Çarşamba günü İl Spor Güvenlik Kurulu toplanacak. Alınacak karar Gençlik Spor Müdürlüğü'ne, oradan TFF Yönetim Kuruluna iletilecek. Bir aksilik olmadığı takdirde TFF, Perşembe veya Cuma günü kararını açıklayacak. Bugünkü incelemelerin ardından ilk maçın bu hafta Pazar günü oynanabileceği vurgulanıyor.

Ordu'nun TFF 3. Lig'de 3 takımının olması, halen profesyonel futbol müsabakalarının oynandığı 19 Eylül Stadında her hafta müsabaka oynanmasından dolayı saha zeminine istenilen ölçüde bakım yapılamaması sebebiyle tepkilere sebep oluyordu. Yeni stadın futbol müsabakalarına açılması halinde 3. Lig'de mücadele eden 52 Orduspor' ile Orduspor 1967, her iki stadı kullanabilecek.

SPOR LİSESİ DE KURULACAK

Görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan ve FIFA standartlarında olan Yeni Ordu Stadı'nda, 25 loca ile 428'i kapalı 554 araçlık otopark bulunuyor. 97 bin metrekare alan üzerine kurulan, toplam bedeli 161 milyon 752 bin TL olan ve tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak olan yeni stadyumun bünyesinde ayrıca, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla 12 derslikli spor lisesi ile 70 öğrenicinin kalabileceği pansiyon yer alacak. Denize 100 metre mesafedeki yeni stat, görsellik açısından da üstün bir performans sunuyor.

(Metin Akyürek/İHA)

Ordu yeni stadına kavuşuyor
Ordu yeni stadına kavuşuyor
Ordu yeni stadına kavuşuyor
Ordu yeni stadına kavuşuyor
Ordu yeni stadına kavuşuyor

Futbol Federasyonu, Yeni Ordu Stadı, Türkiye, Ordu, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu yeni stadına kavuşuyor - Son Dakika


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