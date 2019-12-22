Spor otobüsün camını kıran beşiktaş taraftarları gözaltına alındı - Son Dakika
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Spor otobüsün camını kıran beşiktaş taraftarları gözaltına alındı

6 saat önce

Otobüsün camını kıran Beşiktaş taraftarları gözaltına alındıTaraftarların, stada getirildikleri otobüsün güvenlik kamerasını bantla kapatması dikkat çektiMustafa AKIN - ALİ DANAŞ - Olgucan KALKAN - Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini tribünden izlemek için Kadıköy'e getirildikleri otobüslerin...

Otobüsün camını kıran Beşiktaş taraftarları gözaltına alındı

Taraftarların, stada getirildikleri otobüsün güvenlik kamerasını bantla kapatması dikkat çekti

Mustafa AKIN - ALİ DANAŞ - Olgucan KALKAN -

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini tribünden izlemek için Kadıköy'e getirildikleri otobüslerin camını kırdığı öğrenilen Siyah-beyazlı taraftarlar gözaltına alındı.

Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, bilet kontrollerinin ardından otobüslerle FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı. Ancak stada gelen 2 otobüsün camının kırık olduğu tespit edilince, otobüsteki taraftarlar bir süre bekletildi. Elinden yaralanan bir taraftar, otobüsün camını kendisinin ve 3 arkadaşının daha kırdığını söyleyince, bu taraftarlar gözaltına alındı ve derbi maçı izlemekten men edildiler, otobüsten inen diğer taraftarlar ise stada alındı.

Bu arada taraftarların, bindikleri otobüslerdeki güvenlik kameralarının üzerini bantla kapatarak görüntü almasını engellemesi dikkat çekti. Taraftarları, otobüsün camını kırmadan önce otobüs içindeki kamerayı bantlamasına rağmen yakalandılar ve gözaltına aldılar.

Spor otobüsün camını kıran beşiktaş taraftarları gözaltına alındı

Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:07 Kaynak: DHA
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