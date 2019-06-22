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SPOR Oyun oynamak isteyen köpek sahaya girince maça ara verildi

2 saat önce

Oyun oynamak isteyen köpek sahaya girince maça ara verildiÖmer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - Kahramanmaraş'ta amatör küme futbol maçı oynanırken canı oyun oynamak isteyen bir köpek sahaya girdi.

Oyun oynamak isteyen köpek sahaya girince maça ara verildi
Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - Kahramanmaraş'ta amatör küme futbol maçı oynanırken canı oyun oynamak isteyen bir köpek sahaya girdi. Çimlerin üzerinde yuvarlanıp futbolculara kendini sevdirmeye çalışan köpeği sahadan çıkarmak kolay olmadı.
U19 2'inci Amatör Küme'de mücadele eden Onikişubat İdmanyurduspor ile Amatör Spor Vefa Merkez 1 Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi. Maçta her şey normal ilerlerken, son dakikalarda sahaya ağzında su şişesi ile bir sokak köpeği girdi. Orta hakem hemen maçı durdururken, futbolculara kendini sevdirmeye çalışan köpek onlarla oyun oynamak istedi. Futbolcuların ve hakemin üzerine atlayan, çimlerde yuvarlanan ve sahanın bir ucundan diğer ucuna koşan köpek yaptıklarıyla ortaya renkli görüntüler çıkmasına neden oldu.
Köpeği hem hakem hem de futbolcular dışarı çıkarmak istedi anacak başarılı olamadı. Onikişubat İdmanyurduspor'un kalecisi Müslüm Murat, kucağına alıp dışarı çıkarırken köpek elini ısırmaya çalışınca bırakmak zorunda kaldı. Keyfili bir zaman geçiren köpek kendini taraftarlara da sevdirdi ve taraftarla "Bravo köpek" diye tezahürat yapıp köpeği alkışladı.
Yaklaşık 4 dakikada sahada kalan köpek, futbolcular tarafından zor da olsa saha dışında alındı. Köpeğin sahadan çıkarılmasıyla birlikte maç da kaldığı yerden devam etti. Maç, 0-0 beraber sonuçlandı.
SPOR Oyun oynamak isteyen köpek sahaya girince maça ara verildi
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:10 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, DHA, Güncel
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