Spor Özdilek Tek odak noktamız galibiyet

Spor Özdilek Tek odak noktamız galibiyetTurgay İPEK ERZURUM,( DHA ) - Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek Galatasaray karşısında tek odak noktalarının galibiyet olduğunu söyledi.Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında B.B Erzurumspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Mavi-Beyazlı ekipte teknik direktör Mehmet Özdilek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Galatasaray'a karşı akıl, düşünce ve sabırla oynayacaklarını belirten Mehmet Özdilek, Galatasaray maçında 4 eksiğimiz olacak. Samet, Tolga ve Kanstrup'un sakat, Opseth ise cezalı. Rakip Galatasaray. İki tane farklı hedefi olan iki takımın mücadelesi olacak. Hep söylediğim gibi ligde kolay müsabaka yok. Hafta başından beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim açımızdan önemli müsabaka. Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız maçı kazanma odaklı oynayacağız. Dolu tribünlere karşı oynayacağımızı düşünüyorum. Taraftarımız yine yanımızda olacak. Bu ortamda amacımız kazanmak olacak. Maç saati ile ilgili çok şey yazıldı ve çizildi. Federasyonun kararına saygı duyduk. Biz maça hem fiziksel hem zihinsel olarak hazırız. Tek odak noktamız kazanmak. Geldiğimiz günden beri hep final maçı oynuyoruz. 15 haftadır her maçı kazanmak odaklı oynuyoruz. Fakat beklediğimiz skoru alamadık. Oynadığımız futbolla kamuoyunun takdirini almış bir takımız. Geçen hafta beklenmedik bir mağlubiyet aldık. Futbolcuların 45 dakika kötü oynama hakları bende var. 10 kişi kalmamız planları altüst etti. Bizim gibi tecrübeli bir takım 90+2'de mağlubiyet gölünü yememeliydi. 11 hafta var. 33 puanın olduğu yerde pes etmek gibi bir düşüncemiz yok, olmayacak da. Her hafta yeni bir heyecan. Bu haftaki heyecanı Galatasaray galibiyeti ile desteklemek istiyoruz. Ümit ediyorum ki bunu başarırız diye konuştu.FUTBOLCU SAĞLIĞINI SIKINTIYA SOKACAK ZEMİN YOKUzun bir aradan sonra ilk kez gece maçı oynayacaklarını ifade eden Özdilek, Kış dönemine girdiğimiz günden itibaren maçlarımızı 13.30 ya da 16.00'da oynadık. En son Beşiktaş maçını İstanbul 'da 19.00'da oynadık. Gece maçı nedeniyle antrenmanları gece yapmaya başladık. Zemin çok iyi. Belki soğuk olabilir ama biz soğuğa alışığız. Bunu bir avantaj olarak kullanacağız. Futbolcu sağılığını sıkıntıya sokacak zemin yok dedi.Milli takımdaki teknik direktör değişimiyle ilgili de konuşan Mehmet Özdilek, Şenol Güneş 'in doğru bir seçim olduğunu ifade ederek Hem kendisine hem de milli takıma hayır olmasını diliyorum dedi.