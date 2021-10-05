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Uğur Kılıç: "Hentbolu tekrar Türk toplumuyla buluşturacağız" - Son Dakika

Uğur Kılıç: "Hentbolu tekrar Türk toplumuyla buluşturacağız"

05.10.2021 12:21
Uğur Kılıç:

Türkiye Hentbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Uğur Kılıç, göreve geldiği takdirde birleştirici bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını söyledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Uğur Kılıç, göreve geldiği takdirde birleştirici bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını söyledi. Kılıç, "Hentbolu ortak akılla, tüm paydaşlarımızla birlikte yöneteceğiz. İletişime çok açık olacağız. Hentbolu tekrar Türk toplumuyla buluşturacağız" dedi.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nda (THF) bu yıl yapılması planlanan başkanlık seçiminde 'Hentbol Vizyon 2028' sloganıyla adaylığını duyuran Uğur Kılıç, projelerini İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Öncelikle başkan adayı olmaya nasıl karar verdiğinden bahseden Kılıç, "Eski bir hentbolcuyum, uzun yıllar hentbol oynadım. Sihirli topu elime aldığım ilk günden itibaren onunla ayrılmaz bir bağ kurduk. Hentbolu 2006 yılında bıraktığım tarihlerde dahi bir gün Hentbol Federasyonu başkanlığı için mücadele edeceğimin kararını vermiştim. 2014-2016 yılları arasında Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda görev aldım. 2016 yılında yapılan seçimde mevcut yönetimde yer almayarak 2020 seçimlerine hazırlanmak üzerine çalışmalarımıza başladık. Aslında 2 Haziran'da bir lansman yaptık ama lansmanımıza 3.5 yıl çok kalabalık ve güçlü bir ekiple çalıştık. 2 Haziran'dan beri sahadayız. Şehir şehir dolaşıyoruz. Kulüplerle, antrenörlerle, yöneticilerle, kulüp başkanlarıyla birebir görüşüyoruz. Onlara ekibimizle birlikte projemizin detaylarını sahada anlatma şansımız oldu. Onların da mevcut yaşadıkları sorunları daha detaylı dinleme şansımız oldu. Bizim için çok verimli geçen bir 4 aydı. Tüm teveccühleriyle bizleri misafir eden, destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HENTBOLUN KAYBEDECEK HİÇ ZAMANI YOK"

Göreve geldiği takdirde ilk etapta yapmayı planladığı çalışmalardan da söz eden Uğur Kılıç, "İlk önce birleştirici olmak istiyoruz. Hentbol çok büyük bir potansiyele sahip. 45 yıllık bir branş. Bu potansiyeli ortaya çıkartabilmek için birlikte hareket etmek zorundayız. Sloganımız da 'Hentbol için birlikte başaracağız'. Öncelikle tesisleşme, iletişim sorunumuzu, ulusal ve sosyal medyadaki varlığımızı, sporcularımızın ve antrenörlerimizin eğitimlerini, kulüplerimize destekleri, tekrar tesislerimizin uluslararası standartlarda var olmasını, ulusal medyada canlı yayınlarda çok fazla yer almayı sağlayarak, sponsorluk gelirlerimizde de kazan-kazan ilkesine dayanan sürdürülebilir sponsorluk anlaşmaları yapmak istiyoruz. Bunun için çok özel projelerimiz var. Temasta olduğumuz çok önemli kurumlar var. Bu çalışmalarımızı kazandığımız ilk gün itibariyle hayata geçirecek bir planlama yaptık. Hentbolun kaybedecek hiç zamanı yok. Hentbolu herkesin önünde oynamaya devam edeceğiz ve hentbolu tekrar Türk toplumuyla buluşturacağız" şeklinde konuştu.

"BENCE STATÜYE UYMAYAN BAZI UYGULAMALAR YAPILDI"

THF Başkan Adayı Uğur Kılıç, seçim sürecinde neler yaşandığına ilişkin ise şu cümlelere yer verdi:

"Seçim süreci devam ediyor. Şu an tam imza sürecindeyiz. Mevcut başkanımız aday. 11 yıllık bir federasyon başkanlığı var. Açıkçası neler yaptığını çok bilmiyorum. Biz tamamen kendi projelerimize odaklanmış durumdayız. Kendi projelerimizi tüm kulüplere anlatmanın derdindeyiz. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Seçim süreci biraz farklı ilerliyor. İmza toplama sürecinde delegelerin imzalarına ihtiyaç var. Sağ olsun delegeler bizleri sandıkta görmek istedikleri için yeterli imzayı bize verdiler ve güçlü bir şekilde sandığa geleceğiz. Ama bu süreç içerisinde bence statüye uymayan bazı uygulamalar yapıldı. Özellikle bazı kulüplerin oy hakları kura çekimleriyle birlikte ellerinden alındı veya azaltıldı. Bununla ilgili kulüpler mutlaka itirazlarını yapmışlardır. Umarım bu hatadan bir an evvel dönülür. Daha adil, şeffaf bir seçim ortamı sağlanır."

"HENTBOLUN NASIL GÜÇLÜ BİR SPOR OLDUĞUNU TEKRAR HATIRLATACAĞIZ"

'Nasıl bir başkan profili sergileyeceksiniz?' sorusunu Uğur Kılıç, şöyle cevaplandırdı:

"Öncelikle birleştirici olacağız. Hentbolun kapısı herkese sonuna kadar açık olacak. İletişime çok açık olacağız. Hentbolu ortak akılla, tüm paydaşlarımızla birlikte yöneteceğiz. Doğru bir yapılanmayla hentbolu profesyonel ellere bırakacağız. Hentbolun marka değerini profesyonellerle yöneteceğiz. Ulusal basınla çok sıkı iletişim içinde olacağız. Bakanlıklarımızla, çeşitli kurum ve kurullarla, sponsorlarla ve uluslararası federasyonlarla sürekli işbirliği ve iletişim içinde olacağız. Bizim sırrımız; iletişime açık olacağız ve herkese hentbolun nasıl güçlü bir spor olduğunu tekrar hatırlatacağız."

(Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar/İHA)

Uğur Kılıç: Hentbolu tekrar Türk toplumuyla buluşturacağız
Uğur Kılıç: Hentbolu tekrar Türk toplumuyla buluşturacağız

Türkiye Hentbol Federasyonu, Uğur Kılıç, Hentbol, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uğur Kılıç: 'Hentbolu tekrar Türk toplumuyla buluşturacağız' - Son Dakika


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