Son Dakika Haberleri: SPOR (ÖZEL) Hasan Yıldırım Akıncıoğlu Önümüzde çetin bir çalışma süreci olacak (YENİDEN)
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SPOR (ÖZEL) Hasan Yıldırım Akıncıoğlu Önümüzde çetin bir çalışma süreci olacak (YENİDEN)

32 dakika önce

özel açıklamalarda bulundu.

SPOR (ÖZEL) Hasan Yıldırım Akıncıoğlu Önümüzde çetin bir çalışma süreci olacak (YENİDEN), System.String[]
özel açıklamalarda bulundu.  
Türk futbolunu daha ileri taşımak için mücadele edeceklerini belirten Akıncıoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu için yeni bir yönetim iş başına geldi. Toplam 15 kişilik olan geçen yönetimden 5 arkadaşımız devam ediyor. Başkanımız ile birlikte bundan sonra yapılacak çok şey var. Türk futbolunun bugün bulunduğu yeri biliyoruz. Gerek maddi açıdan gerek idari yönden birçok sıkıntılarımız var. Bunu inkar edemeyiz dolayısı ile bize önemli görevler düşüyor. Önümüzde çok çetin bir çalışma süreci olacak. Başkanımız ve yönetim kurulumuz ile beraber Türk futbolunu daha ileri bir seviyeye götürmek için var gücümüz ile gayret sarf edeceğiz" diye konuştu.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:51 Kaynak: DHA
Spor
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